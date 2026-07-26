Byliśmy na pierwszym meczu Wisły Kraków. Jedno rzuca się w oczy. "Klasa światowa"

Na trzy godziny przed meczem pod stadionem trwało już piłkarskie święto. Kibice opanowali nowo otwartą strefę gastronomiczną i klubową restaurację. Trzeba to przyznać wprost: infrastruktura wokół Reymonta to dziś poziom europejski, klasa światowa. Wisła odrobiła zadanie przez lata nieobecności w Ekstraklasie i przynajmniej w strefie biznesowej wyznacza standardy. Cztery strefy - od ogródka przed restauracją, przez potężny food hall, aż po strefę z leżakami i telebimem, gdzie całe rodziny biesiadowały i oglądały mecz zaprzyjaźnionego Widzewa. Ale na samych trybunach sielanki nie było. Kontrast w porównaniu z majowym meczem z Chrobrym Głogów, gdy Wisła przypieczętowała awans, był uderzający. Wtedy była czysta fiesta i wielka zabawa. Dziś? Pół Krakowa weszło w ten mecz ze skrajną, wręcz paraliżującą pokorą. Atmosfera była tak gęsta, że można było ją kroić.

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Pierwszy kwadrans w klinczu i zbawienny Lubik

I początek meczu tylko te obawy utwierdził. Przez pierwsze 15 minut Wisła była w klinczu. Poukładana, twarda i fizyczna drużyna z Katowic przycisnęła beniaminka wysokim pressingiem. Krakowianie z trudem wyprowadzali piłkę, gubiąc rytm i zaliczając proste straty. I choć Kacper Duda próbował napędzać atak kapitalnymi, prostopadłymi podaniami, to Kuziemka i Sanchez raz po raz przegrywali pojedynki biegowe. Dwa razy cały stadion zamierał i tylko genialne interwencje Łubika uchroniły Wisłę przed zimnym prysznicem. Wisła obudziła się dopiero po 25 minutach, powoli odzyskując kontrolę nad meczem.

Szturm po przerwie

To, co wydarzyło się po zmianie stron, było demonstracją siły. Wisła wypuściła na drugą połowę dokładnie tych samych zawodników, ale inny zespół. To był zespół, który w I lidze demolował rywali ofensywnym polotem. Zabójcze 15 minut wstrząsnęło Katowicami. Dwie bramki w krótkim odstępie czasu sprawiły, że stadion eksplodował. Mogło być nawet 3:0, ale po analizie wideo sędzia dopatrzył się zagrania ręką Sancheza i słusznie anulował jego drugie trafienie. GKS zdołał odpowiedzieć tylko honorowym golem, ale kontrola nad widowiskiem pozostała w Krakowie.

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Wyrok algorytmów i absurdalny paradoks

Ten mecz dał Jarosławowi Królewskiemu i Mariuszowi Jopowi serię kluczowych odpowiedzi. Najważniejsza wiadomość dla władz klubu? Fundamentami tej nowej Wisły są wychowankowie. Kacper Duda - zagrał jak dyrygent. Rozdzielał piłki w środku pola, z zimną krwią omijając pressing Katowic. Jakub Krzyżanowski – w defensywie zamienił się w ścianę. Górował nad rywalami fizycznością, czyszcząc każde dośrodkowanie w pole karne. Podobnie Raoul Giger na prawej obronie - ten, kto oglądał go w pierwszej lidze, wie, że w defensywie będzie to jeden z najlepszych prawych obrońców Ekstraklasy. Pojawił się też specyficzny, słodko-gorzki paradoks. Wisła złapała swój najlepszy rytm i strzelała gola za golem w momencie, gdy jej teoretycznie największa siła ognia... siedziała na ławce. Wchodzący po kontuzjach Rodado czy Ertlthaler mieli dać dodatkową jakość, a tymczasem roszady w drugiej połowie nieco rozregulowały dobrze funkcjonującą maszynę Jopa. Wisła chce przynależeć do Ekstraklasy i jak będzie grać takie mecze, to szybko się w niej zadomowi. Drużyna Jopa jest po prostu przewidywalna w dobrym tego słowa znaczeniu. Od dwóch lat wszyscy pracują w jednym kierunku, schematy na boisku są powtarzalne, a piłkarze po prostu wiedzą, co powinni grać - i to widać na boisku.

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Niecodzienna sytuacja rywala Wisły

Przez ostatnie cztery lata każdy mecz z Wisłą był dla pierwszoligowców jak finał Ligi Mistrzów. Pokazywały to twarde dane - skokowy wzrost liczby fauli, kartek, przebiegniętych kilometrów i agresji w strefie stykowej. Wisła stale płaciła wygórowany "podatek od marki". I nagle, już na starcie nowego rozdania, ta optyka wywraca się do góry nogami. GKS Katowice przyjeżdża do Krakowa w samym środku pucharowego maratonu. Katowiczanie są dosłownie zawieszeni między wyczerpującym pierwszym starciem z MSK Žilina a decydującym rewanżem, który czeka ich za cztery dni. Siłą rzeczy – uwaga rywala jest rozproszona. Zarządzanie siłami, podświadome unikanie urazów, rotacje. To czynniki, z którymi Wisła w I lidze po prostu się nie spotykała. I w niedzielę było to widać na murawie.

Plan: 42 punkty

W Krakowie po tym wygranym starciu nikt nie zamierza popadać w huraoptymizm. W kuluarach mówi się wprost: cel na ten rok to spokój i matematyczne bezpieczeństwo. Analityczne wyliczenia Wisły wskazują jasno - granicą pewnego utrzymania są w tym sezonie 42 punkty. Pierwszy krok został zrobiony. Do zrealizowania planu i całkowitego zamknięcia mrocznego rozdziału w historii klubu zostało jeszcze 39 "oczek". Ale z taką grą i takim zapleczem kibicowskim, powrót do ligi zaczyna wyglądać wyjątkowo dobrze.