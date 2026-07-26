W trakcie poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy mieliśmy ogromny ścisk w tabeli. Stosunkowo długo kilka drużyn mogło jednocześnie włączyć się do walki o europejskie puchary lub po kilku słabszych meczach rywalizować o utrzymanie. Na szczycie też długo nie wiedzieliśmy, komu przypadnie prymat w kraju. Ostatecznie drugi raz z rzędu po mistrzostwo sięgnął Lech Poznań, zapewniając sobie tytuł na kolejkę przed końcem rozgrywek. Obecną kampanię "Kolejorz" rozpoczął w sobotę (25 lipca) od bezbramkowego remisu z Cracovią.

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Jeszcze nikt w Ekstraklasie nie wygrał wysoko swojego meczu

W piątek (24 lipca) pierwszy mecz w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrała Wieczysta Kraków. Podopieczni Kazimierza Moskala musieli jednak uznać wyższość Radomiaka Radom, który triumfował 2:1.

Tego samego dnia sezon zainaugurowała Legia Warszawa. W samej końcówce pojedynku z Pogonią Szczecin "Wojskowi" za sprawą Zorana Arsenicia przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, choć gdyby Mileta Rajović był skuteczny, to już zdecydowanie wcześniej drużyna Marka Papszuna uzyskałaby przewagę.

W sobotę Górnik Zabrze mierzył się ze Śląskiem Wrocław. Beniaminek szybko wyszedł na prowadzenie, ale Zabrzanie potrafili odwrócić losy rywalizacji i zwyciężyli 2:1. W innym spotkaniu rozgrywanym tego dnia Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1:0.

W niedzielę z kolei byliśmy świadkami niespodzianki. Raków Częstochowa przegrał na własnym stadionie z Wisłą Płock 1:2. Cztery gole oglądaliśmy w starciu Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Ostatecznie padł remis 2:2, który na pewno nie zadowolił obu ekip.

Na sam koniec dnia Wisła Kraków rozegrała pierwszy od 2022 roku mecz w Ekstraklasie. Rywalem "Białej Gwiazdy" był GKS Katowice. Po emocjonującym meczu Wisła Kraków zwyciężyła 2:1.

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Sezonu nie zainaugurowały jeszcze Zagłębie Lubin i Piast Gliwice. Spotkanie tych ekip w poniedziałek, 27 lipca o godz. 19:00.