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Boniek zaczepił udziałowca Wisły. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi

Zbigniew Boniek wdał się w dyskusję dotyczącą słów współudziałowca Wisły Kraków Petera Moore'a. Odpowiedział na słowa Brytyjczyka, ale po chwili nadział się na kontrę. Moore rozpoczął od wyrażenia podziwu wobec byłego prezesa PZPN.
Zbigniew Boniek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Wisła Kraków rozpoczęła sezon Ekstraklasy od meczu z GKS Katowice. W domowym starciu pokonała zespół Rafała Góraka 2:1. Wokół krakowskiego klubu głośno było już przed meczem. Wszystko za sprawą słów Petera Mooore'a, na które odpowiedział Zbigniew Boniek. Moore nie pozostał mu dłużny.

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Współudziałowiec Wisły odpowiedział Bońkowi na szpilkę. Klasa

- Przede wszystkim polska piłka musi nie tylko się rozwijać, ale również otrzymać od UEFA szacunek, na który zasługuje. Polska powinna mieć więcej miejsc w europejskich pucharach - mówił Peter Moore, współudziałowiec Wisły Kraków w rozmowie z TVP Sport. Ten cytat spotkał się z reakcją byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

- On wie, o czym mówi? - dopytywał Boniek na portalu X. Być może nie spodziewał się, że uzyska odpowiedź bezpośrednio od byłego prezesa Liverpoolu. Ta była bardzo wyczerpująca i pozostawiona w dość spokojnym i pełnym szacunku tonie.

- Zawsze podziwiałem cię jako zawodnika, szczególnie w tamtych czasach Juventusu. Teraz muszę cię podziwiać jako czytelnika, który przebrnie przez wywiad i kontekst, a nie tylko chwytliwy nagłówek. Strasznie chcę, żeby polski futbol wrócił do poziomu szacunku, na jaki zasługuje na szerszej europejskiej scenie. To wymaga czasu, ale UEFA będzie nadal rozszerzać udział w rozgrywkach i musimy być gotowi, by odzyskać nasze miejsce(a). Czy mylę się, chcąc tego? - zapytał. 

Przypomnijmy, że od tego sezonu - ze względu na ranking UEFA - w eliminacjach do europejskich pucharów mamy pięć polskich drużyn.

Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, zaś Raków Częstochowa i GKS Katowice o Ligę Konferencji. Wciąż czekamy na pierwszy międzynarodowy mecz Jagiellonii Białystok, która rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Europy.

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