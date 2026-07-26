Boniek zaczepił udziałowca Wisły. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi

Wisła Kraków rozpoczęła sezon Ekstraklasy od meczu z GKS Katowice. W domowym starciu pokonała zespół Rafała Góraka 2:1. Wokół krakowskiego klubu głośno było już przed meczem. Wszystko za sprawą słów Petera Mooore'a, na które odpowiedział Zbigniew Boniek. Moore nie pozostał mu dłużny.

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Współudziałowiec Wisły odpowiedział Bońkowi na szpilkę. Klasa

- Przede wszystkim polska piłka musi nie tylko się rozwijać, ale również otrzymać od UEFA szacunek, na który zasługuje. Polska powinna mieć więcej miejsc w europejskich pucharach - mówił Peter Moore, współudziałowiec Wisły Kraków w rozmowie z TVP Sport. Ten cytat spotkał się z reakcją byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

- On wie, o czym mówi? - dopytywał Boniek na portalu X. Być może nie spodziewał się, że uzyska odpowiedź bezpośrednio od byłego prezesa Liverpoolu. Ta była bardzo wyczerpująca i pozostawiona w dość spokojnym i pełnym szacunku tonie.

- Zawsze podziwiałem cię jako zawodnika, szczególnie w tamtych czasach Juventusu. Teraz muszę cię podziwiać jako czytelnika, który przebrnie przez wywiad i kontekst, a nie tylko chwytliwy nagłówek. Strasznie chcę, żeby polski futbol wrócił do poziomu szacunku, na jaki zasługuje na szerszej europejskiej scenie. To wymaga czasu, ale UEFA będzie nadal rozszerzać udział w rozgrywkach i musimy być gotowi, by odzyskać nasze miejsce(a). Czy mylę się, chcąc tego? - zapytał.

Przypomnijmy, że od tego sezonu - ze względu na ranking UEFA - w eliminacjach do europejskich pucharów mamy pięć polskich drużyn.

Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, zaś Raków Częstochowa i GKS Katowice o Ligę Konferencji. Wciąż czekamy na pierwszy międzynarodowy mecz Jagiellonii Białystok, która rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Europy.