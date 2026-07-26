Vuković wprost po meczu z Motorem. "Byliśmy bardzo słabi"

Piłkarze Widzewa zrobią sporo, aby nowy sezon Ekstraklasy wyglądał zupełnie inaczej niż poprzedni. "Widzewiacy" do samego końca walczyli wówczas o utrzymanie. W niedzielę w premierowym spotkaniu rozgrywek Widzew tylko zremisował 2:2 z Motorem. Mecz rozpoczął się od samobójczego gola Sebastiana Bergiera. Łódzki zespół wyrównał po trafieniu Fornalczyka, a następnie wyszedł na prowadzenie, gdy rzut karny na gola zamienił wcześniejszy winowajca - Bergier. Goście zdołali ostatecznie wyrównać dzięki bramce w drugiej połowie Mbaye Ndiaye.

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Vuković ocenił mecz z Motorem. "Mamy o czym myśleć"

Na pomeczowej konferencji prasowej spotkanie z Motorem Lublin ocenił trener Aleksandar Vuković. Szkoleniowiec podkreślił, że przed jego zespołem jeszcze sporo pracy. Jednocześnie opiekun Widzewa był zadowolony z ostatnich 30 minut, mimo że jego podopiecznym nie udało się ostatecznie zdobyć zwycięskiej bramki.

- Mecz nie był taki, jakim byśmy go sobie życzyli. Mieliśmy słabe wejście w spotkanie, ale po stracie bramki zaczęliśmy grać. Największą zagadką jest początek drugiej połowy, bo byliśmy bardzo słabi. Bez doskoku, bez agresji, z błędami przy wyprowadzaniu piłki do przodu. Mamy o czym myśleć. Pozytywne było to, że udało nam się wrócić do normalnej gry, co było widać po sytuacjach, które stworzyliśmy od 60. minuty do końca meczu - podkreślił Vuković.

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- Początki obu połów wyglądały tak, jakbyśmy "walczyli" ze sobą. Tak jakby nogi nas nie niosły jako zespół. Z mojego doświadczenia jako były piłkarz wiem, że ta moc potrafi zniknąć. To był problem fizyczny u nas. Nie było problemu z organizacją gry, czy motywacją. Oczywiście popełniliśmy kilka błędów. Od momentu wejścia Karola Świderskiego, czyli w trzydziestu ostatnich minutach graliśmy tak, jakbym chciał, żebyśmy grali przez dziewięćdziesiąt minut - dodał szkoleniowiec Widzewa.

W drugiej kolejce Widzew zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się w piątek, 31 lipca o godzinie 18:00.