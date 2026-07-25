Ważny piłkarz Lecha poza kadrą meczową. Zaskakujące tłumaczenie trenera

Lech Poznań w świetnym stylu rozpoczął sezon 2026/27. Mistrzowie Polski na start pokonali 3:1 Górnika Zabrze w meczu o Superpuchar. Jeszcze lepszym wynikiem zakończył się pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, gdyż Kolejorz pokonał na wyjeździe Aarhus GF aż 4:1 i rewanż przed własną publicznością wydaje się formalnością.

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Po tych dwóch spotkaniach przyszedł czas na pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Na start podopiecznym Nielsa Frederiksena przypadło zmierzyć się z Cracovią na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Kibice mogą tylko zacierać ręce, gdyż Kolejorz jest niepokonany w lidze od 10 spotkań, podczas gdy Pasy nie wygrały żadnego z ostatnich ośmiu meczów poprzedniego sezonu.

Kibice zaskoczeni przed meczem Lecha

W składzie meczowym na pojedynek z Cracovią nie pojawił się Bartosz Mrozek. Bramkarz, który był podstawowym zawodnikiem Lecha od trzech lat, wyrażał chęć odejścia z Poznania i spróbowania swoich sił za granicą. Jego nieobecność mogła więc zaniepokoić, lecz nie dziwić - tym bardziej że już wcześniej zadbano o sprowadzenie następcy.

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Niels Frederiksen w przedmeczowym wywiadzie na antenie Canal+ został zapytany o sytuację Mrozka. Duński szkoleniowiec zaskoczył wytłymaczeniem. - Chodzi o pewne przepisy. W kadrze meczowej - w tym na ławce - musi znajdować się kilku młodych zawodników, a mój kłopot polega na tym, że kilku z nich jest w wyjściowej jedenastce. Taki jest tego powód - stwierdził, cytowany przez Dawida Dobrasza.

Bartosz Mrozek ofiarą przepisów Ekstraklasy

- Moim zdaniem to nie jest dobry przepis. W kadrze wymagani są młodzi gracze, ale jeśli grają od pierwszej minuty, to nie są liczeni łącznie z ławką rezerwowych. Konkluzja jest taka, że Bartek nie mógł się znaleźć w kadrze, bo na ławce musiało być więcej młodych zawodników - podsumował Frederiksen. O co dokładnie chodzi?

Sprawę tłumaczy rzecznik prasowy Lecha. "Nominalnie (bez żadnych obwarowań) drużyna może mieć w PKO BP Ekstraklasie dziewięciu zawodników na ławce. Żeby powiększać tę pulę do dziesięciu, jedenastu bądź maksymalnie dwunastu potrzebuje mieć odpowiednio jednego, dwóch lub odpowiednio trzech graczy urodzonych w roku 2005 lub później" - przekazał na Twitterze.

Na ławce w meczu z Cracovią znajduje się dziewięciu bardziej doświadczonych piłkarzy z pola oraz 19-letni bramkarz, Mateusz Pruchniewski. Tym samym Bartosz Mrozek stał się "ofiarą" przepisów i mecz z Cracovią musiał oglądać z trybun.