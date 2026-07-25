Beniaminkowi wystarczyło 7 minut, a potem zwrot! Niezwykły samobój

Górnik Zabrze rozpoczął sezon od dwóch porażek. Najpierw lepszy w Superpucharze okazał się Lech Poznań, a tydzień później faworyzowane Fenerbahce odniosło zwycięstwo w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Była to jednak wygrana tylko jedną bramką, co wciąż daje nadzieję Trójkolorowym na awans do kolejnej fazy kwalifikacji LM.

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W 1. kolejce Ekstraklasy do wicemistrza Polski przyjechał beniaminek z Wrocławia. Śląsk Wrocław zajął drugie miejsce w I lidze i tylko rok trwała ich przerwa od gry na najwyższym szczeblu. Opłaciło się zaufać Ante Simundzy, który objął wrocławski zespół jeszcze przed spadkiem z ligi. Słoweński szkoleniowiec wypełnił misję postawioną przed nim po degradacji.

Śląskowi wystarczyło 7 minut

Powrót Śląska do Ekstraklasy rozpoczął się w kapitalnym stylu. Błąd Josemy wykorzystał Piotr Samiec-Talar, który przejął zbyt słabe podanie Hiszpana. Kapitan beniaminka piętą oddał piłkę Przemysławowi Banaszakowi, który nie mógł nie wykorzystać takiej okazji. Wrocławianie już w siódmej minucie meczu wyszli na prowadzenie.

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Po tym trafieniu gospodarze przejęli inicjatywę. Próbowali m.in. Kacper Urbański i Yvan Ikia Dimi, ale ich strzały były niecelne. Z czasem jednak coraz więcej z gry mieli przyjezdni. Na kolejną dobrą sytuację trzeba było jednak czekać do końcówki tej części spotkania. Po rzucie rożnym popisać się musiał Michał Szromnik, gdyż groźny strzał głową oddał Erik Prekop.

Wicemistrzowie pokazali klasę po przerwie

Napastnik Górnika mógł cieszyć się dopiero po przerwie, choć na wyrównanie kibice musieli czekać aż 20 minut. Podanie w pole karne Urbańskiego niefortunnie przeciął Jehor Macenko, a piłka zupełnie zaskoczyła Szromnika. Wcześniej bramkarz gości nieźle spisał się po strzale Erika Janży, ale tu już nie miał szans i na tablicy widniał już wynik 1:1.

Zabrzanie poczuli krew i szukali kolejnych trafień. W 77. minucie świetnie zachował się Szromnik przy strzale Roberto Massimo, a już kilkadziesiąt sekund później gospodarze wyszli na prowadzenie. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Ikii Dimiego, który idealnie przymierzył zza pola karnego. Gości nie było już stać na odpowiedź, mimo prób w doliczonym czasie gry - kapitalny strzał z rzutu wolnego Samca-Talara w efektowny sposób obronił Philipp Schulze. Górnik odniósł zwycięstwo, na które musiał ciężko zapracować.

Górnik Zabrze 2:1 Śląsk Wrocław (0:1)

Bramki : Macenko (65' - sam.), Ikia Dimi (79') - Banaszak (7')

: Macenko (65' - sam.), Ikia Dimi (79') - Banaszak (7') Górnik : Schulze, Warczak (46' Massimo Ż ), Janicki, Josema Ż , Janża, Dietz (46' Liseth), Sadilek, Urbański, Ikia Dimi (89' Zmrzly), Prekop (81' Donio), Chłań (64' Ismaheel)

: Schulze, Warczak (46' Massimo ), Janicki, Josema , Janża, Dietz (46' Liseth), Sadilek, Urbański, Ikia Dimi (89' Zmrzly), Prekop (81' Donio), Chłań (64' Ismaheel) trener : Michal Gasparik

: Michal Gasparik Śląsk : Szromnik, Christodoulou, Macenko, Ba Ż , Rosiak (75' Timossi), Yriarte, Mokrzycki (64' Tomasiewicz), Llinares, Samiec-Talar, Marjanac (75' Shabani), Banaszak (64' Dembele)

: Szromnik, Christodoulou, Macenko, Ba , Rosiak (75' Timossi), Yriarte, Mokrzycki (64' Tomasiewicz), Llinares, Samiec-Talar, Marjanac (75' Shabani), Banaszak (64' Dembele) trener : Ante Simundza

: Ante Simundza żółte kartki : Josema, Massimo - Ba

: Josema, Massimo - Ba Stadion im. Ernesta Pohla , Zabrze

, Zabrze sędziował: Marcin Szczerbowicz

W drugiej kolejce beniaminek z Wrocławia przed własną publicznością zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Mecz ten zaplanowano na 2 sierpnia. Górnik Zabrze dzień wcześniej miał zmierzyć się z Koroną Kielce, ale na prośbę wicemistrzów Polski ten mecz został przełożony.

W sobotę zostanie rozegrane jeszcze jedno spotkanie Ekstraklasy. Lech Poznań o 20:15 rozpocznie misję obrony mistrzowskiego tytułu domowym starciem z Cracovią. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.