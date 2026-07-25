Tak West Ham zareagował na decyzję Fabiańskiego. Wystarczyły dwa zdania

"Dziękujemy Łukasz", "Legenda", "Gratulacje Łukasz! Kawał pięknej historii", "Fantastyczna kariera Łukasz! Świetny bramkarz" - pisali m.in. Kamil Grosicki i Marcin Gortat. Tak zareagowali na informację, jaką w sobotni poranek przekazał Łukasz Fabiański. Ostatni sezon przesiedział na ławce West Hamu United, nie przedłużył kontraktu i zadecydował, że jego przygoda z rolą bramkarza dobiegła końca.

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Łukasz Fabiański kończy karierę. West Ham podziękował mu za lata współpracy

Nie tylko sportowcy i bliscy dziękowali Fabiańskiemu za lata pełne emocji i jego znakomite interwencje. Kilka słów skierował do niego również ostatni pracodawca. Nic dziwnego, Polak spędził w West Hamie osiem ostatnich lat, rozgrywając ponad 200 spotkań i zdobywając trofeum Ligi Konferencji, choć akurat w tej edycji europejskich pucharów nie wystąpił, a bronił bramki w Premier League.

"Zawsze będziesz częścią rodziny West Hamu. Ciesz się emeryturą, Fab" - napisali działacze na X. Opublikowali też zdjęcie Fabiańskiego z trofeum LK. Pod postem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kibice angielskiego klubu również podziękowali Polakowi.

Fani doceniają to, co Fabiański zrobił dla West Hamu

"Dziękuję za wszystko i szczęśliwej emerytury. Stałeś się legendą", "Nasz najlepszy bramkarz w historii", "Legenda. Wszystkiego najlepszego na emeryturze", "Czy to wszystko, co klub ma mu do powiedzenia po tylu latach grania dla nas? Dwa zdania. Fab był na równi z najlepszymi bramkarzami, jakich kiedykolwiek mieliśmy, naprawdę znakomity golkiper i świetny facet" - pisali.

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Fabiański zakończył karierę z trzema trofeami na koncie. Oprócz pucharu Ligi Konferencji, wywalczył też mistrzostwo Polski z Legią Warszawa oraz Puchar Anglii z Arsenalem. Zdobywał również tytuły indywidualne - w przeszłości dwukrotnie wybrano go bramkarzem sezonu w Ekstraklasie. Zapisał się też w historii reprezentacji Polski. To z nim w bramce kadra osiągnęła największy sukces w XXI wieku, czyli ćwierćfinał mistrzostw Europy (2016). Łącznie w drużynie narodowej wystąpił 57-krotnie.