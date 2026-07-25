Tak kibice Jagiellonii pożegnali Masłowskiego. "Nie zapomnij"

"Jagiellonia Białystok informuje, że z dniem 30 czerwca 2026 roku swoją pracę w klubie zakończy dyrektor sportowy Łukasz Masłowski. (...) Dziękujemy za twoją pasję, profesjonalizm i lata, które na stałe zapisały się złotymi zgłoskami w historii Jagiellonii" - tak klub przekazał informację o zakończeniu współpracy z działaczem. To właśnie Masłowskiego kibice uznają za jednego z głównych architektów sukcesów białostockiej drużyny. Zdobył z nią pierwsze w historii mistrzostwo Polski (2023/24), krajowy Superpuchar (2025), a także ćwierćfinał Ligi Konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Wleklak: Nie można lekceważyć żadnego zawodnika

Kibice Jagiellonii zwrócili się do Masłowskiego. "Mocna chwila"

Fani Jagiellonii byli zawiedzeni odejściem Masłowskiego, ale nie stracili do niego szacunku. Ba, w pierwszym meczu sezonu uhonorowali go w wyjątkowy sposób. W sobotnie popołudnie na trybunach pojawił się transparent skierowany do byłego dyrektora sportowego. "Nie zapomnij, co zrobiłeś - z Jagą mistrza wywalczyłeś! Łukasz dziękujemy! My nie zapomnimy!" - można było przeczytać.

Ten transparent na żywo widział też sam adresat. Pojawił się bowiem na meczu Jagiellonii z Koroną Kielce. Ba, wyszedł na murawę i otrzymał pamiątkową koszulkę, a z trybun słychać było, jak kibice skandują na jego cześć. "Fantastyczne pożegnanie Łukasza Masłowskiego z Jagiellonią i jej kibicami. Mocna chwila" - podsumował Jakub Seweryn na X, który opublikował zdjęcia i nagranie.

Zobacz też: Spotkanie na szczycie. Świątek pokazała, z kim trenowała grę w piłkę.

Masłowski rozpoczyna nowy rozdział kariery

Były dyrektor sportowy Jagiellonii miał okazję z bliska obserwować pierwsze zwycięstwo drużyny Adriana Siemieńca w sezonie 2026/27. Trafienie Nika Preleca z 89. minuty zadecydowało o wyniku spotkania (1:0). A już w najbliższą niedzielę sezon zainauguruje Widzew Łódź, w którym od 10 sierpnia będzie pracował Masłowski. Ekipa Aleksandara Vukovicia zagra u siebie z Motorem Lublin.