Przepotężna oferta za Juliana Alvareza. 100 milionów i kat Polaków

Przed mundialem jednym z najgłośniejszych tematów transferowych dotyczył Juliana Alvareza. Napastnik Atletico Madryt zdaniem wielu jest idealnym następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Stołeczny klub ani jednak myśli sprzedawać swojej największej gwiazdy, a tym bardziej do ligowego rywala.

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Argentyński napastnik mundialu nie może zaliczyć jednak do udanych - zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Alvarez zakończył turniej z zaledwie jedną bramką na koncie, zdobytą w ćwierćfinałowej dogrywce przeciwko Szwajcarii. Obrońcy tytułu znów dotarli do finału i choć do rozstrzygnięcia potrzebne było dodatkowe 30 minut gry, zwycięstwo Hiszpanii było w pełni zasłużone.

Julian Alvarez odejdzie z Atletico?

Teraz wraca temat jego transferu. Sam Alvarez przed kamerami ESPN zapowiadał, że chce odejść z Atletico. - Duży klub nie może sobie pozwolić na niezadowolenie piłkarzy - takimi słowami całą sytuację skwitował prezydent FC Barcelony, Joan Laporta. Okazuje się jednak, że do gry wchodzi kolejny gracz. I ma mocne argumenty.

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Jak donosi "Marca", sytuację chce wykorzystać Arsenal. Julian Alvarez ma być priorytetem dla Mikela Artety. Działacze bardzo serio traktują słowa trenera, który poprowadził Kanonierów do wyczekiwanego od przeszło dwóch dekad tytułu mistrzowskiego. "Mówi się, że oferta ma wynosić 100 milionów euro. Do tego dodanoby zawodnika, który dwa sezonu olśnił Europę swoimi bramkami: Viktora Gyokeresa" - czytamy.

Arsenal wchodzi do gry o Juliana Alvareza

- Nie przyjęliśmy oferty 100 milionów euro i nie przyjmiemy oferty 150 milionów, ani nawet 200 milionów euro - jeszcze niedawno mówił dyrektor sportowy Atletico, Miguel Angel Gil Marin. Propozycja Arsenalu co prawda nie wyniesie 200 mln euro, ale może być to jeden z najwartościowszych transferów w historii.

Według portalu Transfermarkt, Viktor Gyokeres wyceniany jest na 65 mln euro - łącznie więc oferta Kanonierów wynosi 165 mln euro. Kat Polaków z baraży o MŚ w zeszłym sezonie w barwach Kanonierów zdobył 21 bramek w 55 występach. Na mundialu raz trafił do siatki, notując też dwie asysty. Szwedzi odpadli jednak w 1/16 finału z Francją.

Arsenal wciąż szuka wzmocnień w ofensywie. Poprzedni sezon, zwieńczony pierwszym od 22 lat mistrzostwem Anglii, równie dobrze mógł zakończyć się potrójną koroną. Nie udało się jednak wygrać finałów ani FA Cup, ani Ligi Mistrzów. Jednym z pomysłów na wzmocnienie ataku jest sprowadzenie z Realu Madryt Viniciusa Juniora.