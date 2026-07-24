Eksperci zgodni po powrocie Ekstraklasy. "Wszystko wraca do normy"

Sezon 2026/27 Ekstraklasy wystartował! W piątek, 24 lipca, po godzinie 18:00 na boisku pojawili się Radomiak Radom i Wieczysta Kraków. Teoretycznie faworytem była pierwsza z ekip, ale beniaminek miał zamiar sprawić sensację w swoim pierwszym w historii meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Ba, już w 29. minucie zrobił pierwszy krok. Piłkę do siatki wpakował Stefan Feiertag, ale bramkę anulowano. Pod koniec pierwszej połowy na prowadzenie wyszedł Radomiak, a po czterech minutach drugiej partii piłkę w bramce umieścił Jan Grzesik. Małopolska drużyna się jednak nie poddała. W 57. minucie Feiertag zdobył kontaktowe trafienie, którego tym razem nie anulowano. Na więcej beniaminka stać już nie było.
Eksperci długo nie czekali i błyskawicznie podzieli się wrażeniami po pierwszym meczu tego sezonu. Wybrali nawet bohatera. Ich zdaniem to zdecydowanie Jan Grzesik.
"Nowy sezon, ale za to stary: Grzesik Jan, prawej strony pan" - pisał nieco żartobliwie Filip Macuda ze Sport.pl.
"Ale że Jan Grzesik rusza z kopyta na start nowego sezonu? Ja w szoku" - podkreślił Michał Krzeszowski z igol.pl.
"Joao Grzesik dowozi od startu nowego sezonu. Dzisiaj gol i asysta" - podsumował Adam Zakrzewski z Canal+Sport.
"Lata mijają, a Grzesik nadal jest szefem" - ocenił Wojciech Gryz z igol.pl.
"Idealny obrońca w fantasy nie istnie.." - pisał Dominik Ptaszyński z weszlo.com, wskazując na Grzesika.
Jednak nie tylko o piłkarzu Radomiaka pisali eksperci. Docenili też grę rywali. "Chyba na koniec można stwierdzić, że widać jakiś potencjał w tej Wieczystej i nie będą chłopcami do bicia. Mimo, że potrzebowali chwili na przywitanie się z Ekstraklasą. Jakby jeszcze zrobili jakieś wzmocnienia, to może to ciekawie wyglądać" - ocenił Kamil Gieroba ze SportowyNet.
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Mecz inaugurujący nowy sezon rozpalił apetyty kibiców oraz ekspertów na więcej. Wielu z nich wprost pisało, że tęsknili za rywalizacją na domowym podwórku. Wśród nich był m.in. Maciej Jędrzejak z Canal+Sport. "Elegancki ten mecz otwarcia. Są gole, są okazje, trochę chaosu, trochę zamętu. Człowiek się stęsknił przez mundial za Ekstraklasą. Wszystko wraca do normy" - pisał.
"Tęskniłem za tymi piątkami" - wtórował Hubert Kujawa.
Kolejne emocje już po godzinie 20:30, kiedy Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.