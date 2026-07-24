Eksperci zgodni po powrocie Ekstraklasy. "Wszystko wraca do normy"

Sezon 2026/27 Ekstraklasy wystartował! W piątek, 24 lipca, po godzinie 18:00 na boisku pojawili się Radomiak Radom i Wieczysta Kraków. Teoretycznie faworytem była pierwsza z ekip, ale beniaminek miał zamiar sprawić sensację w swoim pierwszym w historii meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

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Ba, już w 29. minucie zrobił pierwszy krok. Piłkę do siatki wpakował Stefan Feiertag, ale bramkę anulowano. Pod koniec pierwszej połowy na prowadzenie wyszedł Radomiak, a po czterech minutach drugiej partii piłkę w bramce umieścił Jan Grzesik. Małopolska drużyna się jednak nie poddała. W 57. minucie Feiertag zdobył kontaktowe trafienie, którego tym razem nie anulowano. Na więcej beniaminka stać już nie było.

Eksperci mówią wprost. To on zasłużył na największe brawa po meczu otwarcia sezonu

Eksperci długo nie czekali i błyskawicznie podzieli się wrażeniami po pierwszym meczu tego sezonu. Wybrali nawet bohatera. Ich zdaniem to zdecydowanie Jan Grzesik.

"Nowy sezon, ale za to stary: Grzesik Jan, prawej strony pan" - pisał nieco żartobliwie Filip Macuda ze Sport.pl.

"Ale że Jan Grzesik rusza z kopyta na start nowego sezonu? Ja w szoku" - podkreślił Michał Krzeszowski z igol.pl.

"Joao Grzesik dowozi od startu nowego sezonu. Dzisiaj gol i asysta" - podsumował Adam Zakrzewski z Canal+Sport.

"Lata mijają, a Grzesik nadal jest szefem" - ocenił Wojciech Gryz z igol.pl.

"Idealny obrońca w fantasy nie istnie.." - pisał Dominik Ptaszyński z weszlo.com, wskazując na Grzesika.

Jednak nie tylko o piłkarzu Radomiaka pisali eksperci. Docenili też grę rywali. "Chyba na koniec można stwierdzić, że widać jakiś potencjał w tej Wieczystej i nie będą chłopcami do bicia. Mimo, że potrzebowali chwili na przywitanie się z Ekstraklasą. Jakby jeszcze zrobili jakieś wzmocnienia, to może to ciekawie wyglądać" - ocenił Kamil Gieroba ze SportowyNet.

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Eksperci w końcu się doczekali...

Mecz inaugurujący nowy sezon rozpalił apetyty kibiców oraz ekspertów na więcej. Wielu z nich wprost pisało, że tęsknili za rywalizacją na domowym podwórku. Wśród nich był m.in. Maciej Jędrzejak z Canal+Sport. "Elegancki ten mecz otwarcia. Są gole, są okazje, trochę chaosu, trochę zamętu. Człowiek się stęsknił przez mundial za Ekstraklasą. Wszystko wraca do normy" - pisał.

"Tęskniłem za tymi piątkami" - wtórował Hubert Kujawa.

Kolejne emocje już po godzinie 20:30, kiedy Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.