Złe wieści dla Pogoni tuż przed hitem! Upadł transfer z giganta Premier League

Pogoń Szczecin w poprzednim sezonie zajęła dopiero dziewiąte miejsce i długo walczyła o utrzymanie. Ich kibice, w rozpoczynających się rozgrywkach, chcieliby przeżyć więcej chwil radości. Niestety, już przed meczem otwierającym sezon musieli przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania. Chodzi o transfer, który ostatecznie nie dojdzie do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Piłkarz Tottenhamu nie trafi do Pogoni. Przekonano go

"Alfie Dorrington został przekonany do pozostania w Anglii przez swoją partnerkę. Nie chciała ona przeprowadzać się do Polski, więc temat upadł, mimo że Pogoń Szczecin finalizowała już ostatnie formalności w tej sprawie. W obiegu funkcjonuje też inna wersja – że zawodnik zrobił rekonesans wśród byłych piłkarzy Portowców na angielskiej ziemi i sam zrezygnował z tego ruchu" - czytamy w portalu Weszło.

Już wcześniej o fiasku transferu Dorringtona pisał znany brytyjski dziennikarz Ben Jacobs. 21-letni stoper w poprzednim sezonie grał na wypożyczeniu w Salford. W swoim dorobku ma jedno spotkanie w Premier League. 15 grudnia 2024 roku rozegrał 13 minut w wygranym przez Tottenham aż 5:0 meczu z Southampton. Zmienił w nim bohatera niedawnego mundialu - Djeda Spence'a.

Brak zakontraktowania Dorringtona to rozczarowanie, bowiem obecnie Szczecinianie dysponują na środku obrony ograniczonymi możliwościami. Owszem, klub pozyskał definitywnie Attilę Szalai i wciąż może liczyć na Dimitriosa Keramitsisa, ale na północnym-zachodzie nie ma już Danijela Loncara, zaś Leo Borges to na dziś bardziej lewy defensor niż stoper.

Pogoń rozpocznie sezon już w piątek 24 lipca. O 20:30 na własnym boisku zagra z Legią Warszawa i to będzie już pierwszy duży test dla zespołu, który latem objął były trener Ajaxu Amsterdam - Oscar Garcia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania.