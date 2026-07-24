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Złe wieści dla Pogoni tuż przed hitem! Upadł transfer z giganta Premier League

Kibice Pogoni Szczecin przeżyli pierwsze rozczarowanie, choć nie rozpoczął się jeszcze pierwszy mecz ich zespołu. Transfer stopera Tottenhamu, który miał wzmocnić Pogoń, nie dojdzie do skutku.
Kamil Grosicki i piłkarze Pogoni Szczecin w poprzednim sezonie niemal do końca walczyli o utrzymanie w Ekstraklasie
Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Pogoń Szczecin w poprzednim sezonie zajęła dopiero dziewiąte miejsce i długo walczyła o utrzymanie. Ich kibice, w rozpoczynających się rozgrywkach, chcieliby przeżyć więcej chwil radości. Niestety, już przed meczem otwierającym sezon musieli przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania. Chodzi o transfer, który ostatecznie nie dojdzie do skutku.

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"Alfie Dorrington został przekonany do pozostania w Anglii przez swoją partnerkę. Nie chciała ona przeprowadzać się do Polski, więc temat upadł, mimo że Pogoń Szczecin finalizowała już ostatnie formalności w tej sprawie. W obiegu funkcjonuje też inna wersja – że zawodnik zrobił rekonesans wśród byłych piłkarzy Portowców na angielskiej ziemi i sam zrezygnował z tego ruchu" - czytamy w portalu Weszło.

Już wcześniej o fiasku transferu Dorringtona pisał znany brytyjski dziennikarz Ben Jacobs. 21-letni stoper w poprzednim sezonie grał na wypożyczeniu w Salford. W swoim dorobku ma jedno spotkanie w Premier League. 15 grudnia 2024 roku rozegrał 13 minut w wygranym przez Tottenham aż 5:0 meczu z Southampton. Zmienił w nim bohatera niedawnego mundialu - Djeda Spence'a.

Brak zakontraktowania Dorringtona to rozczarowanie, bowiem obecnie Szczecinianie dysponują na środku obrony ograniczonymi możliwościami. Owszem, klub pozyskał definitywnie Attilę Szalai i wciąż może liczyć na Dimitriosa Keramitsisa, ale na północnym-zachodzie nie ma już Danijela Loncara, zaś Leo Borges to na dziś bardziej lewy defensor niż stoper.

Pogoń rozpocznie sezon już w piątek 24 lipca. O 20:30 na własnym boisku zagra z Legią Warszawa i to będzie już pierwszy duży test dla zespołu, który latem objął były trener Ajaxu Amsterdam - Oscar Garcia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania.

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