Włosi rozmawiają z legendą! To on ma zostać selekcjonerem po odmowie Guardioli

- To kompletna katastrofa - tak dosadnie Andrea Pirlo skwitował to, co w ostatnim czasie dzieje się z reprezentacją Włoch. Ta po raz trzeci z rzędu nie awansowała na mundial. W finale marcowych baraży uległa... Bośni i Hercegowinie. - To dla nas trudne, ale zasłużyliśmy na to, bo tacy się staliśmy. Myślę więc, że musimy przygotować się na przyszłość, skupić się na awansie na Euro 2028, a potem, miejmy nadzieję, na kolejne MŚ - dodawał. Kto wie, może to właśnie 116-krotnemu reprezentantowi kraju, mistrzowi świata z 2006 roku, zostanie powierzone zadanie odbudowy kadry narodowej.
Pirlo nowym selekcjonerem Włochów? Taki scenariusz jest coraz bliższy realizacji, o czym donosi gazzetta.it. Kandydatem numer jeden był Pep Guardiola, ale negocjacje z Hiszpanem zakończyły się fiaskiem. Działacze mają jednak plan "B", a jest nim właśnie Andrea Pirlo.
"Rozmowy z włoskim szkoleniowcem trwają, a on sam jest entuzjastycznie nastawiony do udziału w tym projekcie, który jest rewolucyjny. Kontrakt najpewniej zostanie sfinalizowany dość szybko" - czytamy. Co więcej, może do tego dojść już w przyszłym tygodniu. Jak długo będzie obowiązywać umowa? "Do MŚ 2030, choć Paolo Maldini [dyrektor techniczny, przyp.red.] przewiduje długoterminową współpracę" - przekazali dziennikarze. Wskazali też na zarobki, na jakie może liczyć były piłkarz, przynajmniej na start. To 1,5 mln euro, co nie jest aż tak wysoką stawką.
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Zdaniem medium, Pirlo pasuje do koncepcji zarządzających włoską federacją działaczy. To on ma być tą osobą, która "jest niezbędna do odrodzenia włoskiej piłki". "Po współpracach z kapryśnymi szkoleniowcami chcą postawić na mniej doświadczonego trenera, który będzie bardziej skłaniał się ku nowoczesnemu stylowi gry i będzie też otwarty na ewentualne rady i wskazówki" - czytamy.
Dziennikarze wskazują jednak, że ta kandydatura nie ma tylko i wyłącznie plusów. Obawiają się, że zdolności przywódcze Pirlo nie są wystarczające, by poradzić sobie z kadrą. "Nie może pochwalić się wspaniałą karierą szkoleniowca, a niektórzy zarzucają mu brak charakteru do zarządzania szatnią" - pisali. Czy Pirlo odnajdzie się w roli selekcjonera?
O tym przekonamy się wkrótce, o ile dostanie tę pracę. Obecnie jest związany z United FC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przeszłości miał okazję prowadzić Juventus (młodzieżowy zespół, jak i pierwszą drużynę), turecki Karagumruk, a także UC Sampdorię. Jednak zdecydowanie większe sukcesy niż na ławce trenerskiej, odnosił na boisku. Stał się legendą AC Milanu, z którym wywalczył m.in. dwa trofea Ligi Mistrzów. Na kartach historii zapisał się też w Juventusie, zdobywając z nim aż cztery mistrzostwa Włoch.