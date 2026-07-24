Wróciła Ekstraklasa! Trzy gole i czerwona kartka w debiucie Wieczystej

Skończyły się już mistrzostwa świata, ale przerwa od futbolu na najwyższym poziomie nie trwała zbyt długo. Dziś - niecały tydzień po zakończeniu mundialu - wróciła Ekstraklasa. Na start setnego sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej organizatorzy rozgrywek wybrali mecz Radomiaka Radom z absolutnym beniaminkiem - Wieczystą Kraków.

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Wróciła Ekstraklasa! Tak zagrali na inaugurację sezonu

Mecz rozkręcał nam się powoli, ale początek spotkania należał do drużyny gości. Piłkarze Wieczystej wyszli na ten mecz chyba trochę zbyt zagrzani, bo próbowali pokonać bramkarza rywali strzałami z dystansu, które nie miały większej szansy na wpadnięcie do bramki. Grali też bardzo agresywnie - już w pierwszych minutach żółte kartki otrzymali środkowi obrońcy Duje Dujmović i Aleksandar Djermanović.

Piłkarze obu drużyn nie odstawiali w tym meczu nogi. W pierwszej połowie zobaczyliśmy aż pięć żółtych kartek, a Dujmović miał szczęście, że sędzia Przybył nie ukarał go drugi raz. Trener Moskal widział, co się dzieje i zmienił obrońcę już w 33. minucie.

Chwilę wcześniej bardzo blisko wyjścia na prowadzenie była Wieczysta. Feiertag trafił do siatki, ale po analizie VAR arbiter anulował bramkę. Wcześniej w akcji był spalony.

Powodów do anulowania gola nie było za to w 43. minucie. Gospodarze już wcześniej radzili sobie lepiej od beniaminka, ale świetną akcją na prawej stronie boiska potwierdzili dobrą dyspozycję. Roberto Alves musiał trafić do siatki po dograniu od Jana Grzesika. Radomiak do przerwy prowadził 1:0!

Gospodarze utrzymali wysoką formę również w drugiej połowie. Już w 49. minucie było 2:0 po tym jak Radomianie w bardzo dobrym stylu rozegrali rzut rożny. Do siatki trafił Jan Grzesik, który był dziś najlepszym zawodnikiem swojego zespołu!

Radomiak jeszcze przez kilka minut miał dużą przewagę, ale Wieczysta w końcu się otrząsnęła. W 57. minucie Feiertag znów trafił do siatki, tym razem strzelając z bardzo bliskiej odległości. W tej sytuacji też wydawało się, że może być spalony, ale ostatecznie VAR potwierdził, że gol padł prawidłowo. Austriak jest więc strzelcem historycznego, pierwszego gola Wieczystej na poziomie Ekstraklasy.

Do końca meczu widzieliśmy jeszcze kilka dobrych okazji do zdobycia bramki. Kolejne gole dla Radomiaka mogli zdobyć Jan Grzesik i Luquinhas, ale obu zawodnikom brakowało wykończenia. Wieczysta była bardzo blisko wyrównania w 73. minucie, ale Christensen trafił w słupek.

Ostatecznie czwartej bramki już nie zobaczyliśmy. Za to piłkarze zobaczyli jeszcze kilka żółtych kartek. Jednemu z nich - Mikkelowi Maigaardowi - sędzia Przybył pokazał żółtko dwukrotnie. Przez swojego kapitana Wieczysta musiała kończyć mecz w osłabieniu. Chwilę później szczęście miał Donis z Radomiaka, który za swój faul też mógł być ukarany czerwoną kartką.

Wynik 2:1 dla gospodarzy oznacza, że Wieczysta wita się z Ekstraklasą porażką. Za to udany powrót do Ekstraklasy notuje trener Tomasz Kaczmarek, który w swoim debiutanckim meczu w Radomiaku wygrywa, a jego zespół zaprezentował kilka naprawdę ciekawych akcji.