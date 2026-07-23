Lech ogłosił nową umowę. "Do 2041 roku"

Lech Poznań fantastycznie rozpoczął sezon. Najpierw pokonał 3:1 Górnik Zabrze w meczu o Superpuchar Polski, a potem wygrał 4:1 wyjazdowy mecz z Aarhus, mistrzem Danii, w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. W czwartek odtrąbiono kolejny sukces.

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Lech Poznań podpisał nową umowę. Chodzi o stadion. Przedłużenie o 10 lat

Lech przedłużył umowę na dzierżawę Stadionu Miejskiego w Poznaniu aż do 2041 r. W operacji z udziałem Miasta Poznań wzięła też udział kontrolowana przez klub spółka Stadion Poznań, będąca formalnym operatorem obiektu.

Lech opiekuje się areną od 2011 r., gdy została ona zmodernizowana na potrzeby Euro 2012. Umowa dzierżawy obowiązywała do 2031 r., a teraz podpisano aneks przedłużający ją o 10 lat. - Powiedzieliśmy sobie, że Stadion Poznań to miejsce zarówno klubu, jak i samego miasta. Chcemy razem o niego dbać, inwestować w niego i użytkować - mówił Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Polityk ujawnił, dlaczego zdecydowano się na taki krok. - Zakończyliśmy długie, ale owocne negocjacje umowy dzierżawy. Ta inicjatywa przedłużenia wyszła z klubu ze względu na to, że Lech chce inwestować w to miejsce, aby pozyskiwać środki zewnętrzne, np. ministerialne czy kredytowe. Do tego potrzebna jest dłuższa możliwość dzierżawienia niż to, co w dotychczasowej umowie pozostało - powiedział.

Prezes Lecha o przedłużeniu umowy na dzierżawę stadionu: "Inwestycje za ponad 80 mln zł"

- Na tym stadionie zdobyliśmy dziesięć mistrzostw Polski, były też spektakularne mecze w europejskich pucharach, to tutaj zrealizowaliśmy do tej pory razem ze spółką Stadion Poznań inwestycje za ponad 80 milionów złotych. Chcemy dalej się rozwijać, inwestować w infrastrukturę sportową, a nie byłoby to możliwe bez przedłużenia dzierżawy. Dlatego też wystąpiliśmy do prezydenta w tej sprawie i po niełatwych, ale owocnych i pokazujących wzajemne zaufanie rozmowach, udało nam się podpisać aneks. Jestem bardzo zadowolony, bo to umożliwia nam wykorzystanie potencjału tego miejsca, ale też Lecha jako organizacji, przedsiębiorstwa, które chce się dalej rozwijać. To bez inwestycji nie byłoby możliwe - to z kolei słowa prezesa klubu Karola Klimczaka.

- To fantastyczna wiadomość dla operatora, z punktu widzenia inwestycji, które obecnie realizujemy. Od półtora roku jesteśmy w silnym procesie modernizacji, bieżące wydatki inwestycyjne wynoszą blisko 20 milionów złotych. Pozwala nam to myśleć w dłuższej perspektywie i pozyskiwać nowe środki, byśmy byli jeszcze bardziej nowocześni, by obiekt żył, funkcjonował i byśmy byli z niego dumni - powiedział Rafał Wrzeszcz, prezes spółki Stadion Poznań.

Na obiekcie w stolicy Wielkopolski odbywają się nie tylko mecze piłkarskie. W ostatnich kilku miesiącach gościł on koncerty, targi tematyczne, imprezy firmowe, imprezy stand-upowe czy nawet egzaminy Szkoły w Chmurze. Poza tym funkcjonuje też Klub Muzyczny B17 (nazwa od Bułgarskiej 17, adresu stadionu), a przez murawę przebiegają trasy miejskich biegów długodystansowych. W pierwszym półroczu 2026 r. pojawiło się tam blisko pół miliona osób.

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Ostatni Superpuchar Polski Lech Poznań świętował na swoim stadionie, a w tym samym miejscu rozpocznie sezon Ekstraklasy. W sobotę 25 lipca podejmie Cracovię.