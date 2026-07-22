Argentyńczyk wstydzi się za Messiego i spółkę. "Czuję zażenowanie"

Nie milkną echa po finale mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna (1:0). FIFA wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń, do których doszło jeszcze na boisku tuż po meczu. Po końcowym gwizdku obserwowaliśmy przepychanki między zawodnikami. W centrum wydarzeń znalazł się Leandro Paredes, który miał zaatakować Erica Garcię i Gaviego, za co otrzymał czerwoną kartkę. W incydent zaangażowali się także inni argentyńscy piłkarze i członkowie sztabu.

Guido Glait z redakcji TyC Sports, z którym rozmawiamy, nie ukrywa, że po tym incydencie czuje wstyd i zażenowanie.

- Przepychanki, które pojawiły się po meczu udziałem m.in. Paredesa, sprawiają, że czuję zażenowanie. Takie zachowanie nie jest normalne, nie powinno się w ogóle wydarzyć. To nie oddaje podejścia Argentyny do przeciwników, które zakłada zawsze pełen szacunek. Natomiast rozumiem, z czego wzięły się te bójki. Argentyńczycy są bardzo emocjonalni, euforyczni, nienawidzą przegrywać nie tylko w sporcie, a tu zaznali bolesnej porażki. Mecz dopiero się skończył, a głowy zawodników były jeszcze pełne nerwów - mówi Glait.

FIFA zbada sprawę

FIFA przeanalizuje raporty sędziowskie oraz nagrania z meczu, a następnie zdecyduje, czy wobec reprezentacji Argentyny i konkretnych osób zostaną wyciągnięte konsekwencje. Awantura po spotkaniu wywołała duże oburzenie, ponieważ agresywne zachowanie Argentyńczyków rzuciło cień na finał mundialu. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie kary mogą zostać nałożone.

- Nie ma jednej osoby, którą można by winić za słaby występ Argentyny w finale. Czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem, a przeciwnik jest po prostu lepszy. Jeśli grali bardzo agresywnie, to dobrze, bo dzięki temu doszli tak daleko. Ale czasami agresja nie wystarcza. W starciu z Hiszpanami zabrakło większej jakości, rywale mogli wygrać wyżej - uważa Glait.

Nie brakuje także pytań, jak interpretować słowa Leo Messiego przed finałem. Pojawił się film, na którym słychać, jak mówił do kolegów: "Zachowajmy spokój, chłopcy. Zapomnijcie o wszystkim innym. Zapomnijcie o wszystkim. Pomyślmy tylko o grze, to wszystko". Co miał legendarny piłkarz na myśli?

Nasi argentyńscy rozmówcy nie chcą wypowiadać się na ten temat. Jedynie Guido Glait zdecydował się zabrać głos. - Jeśli chodzi o nagranie wideo, istnieje wiele teorii spiskowych, w które wolałbym nie wierzyć. To teorie pojawiające się w mediach społecznościowych lub od dziennikarzy, którzy szukają sensacji. Z tego, co wiem, wyrażenie "zapomnijcie o wszystkim innym" wynikało z faktu, że piłkarze byli źli na Hiszpanów, ponieważ ci wypowiedzieli się negatywnie przed finałem o naszej drużynie. Przykładowo Laporte powiedział, że Argentyna dotarła do finału dzięki sędziom i nie zasłużyła na podobny rezultat. Naszych piłkarzy bolały podobne komentarze, a Messi jako kapitan chciał, by koledzy skupili się tylko na grze - kończy dziennikarz TyC Sports.

Wśród wspomnianych teorii część dotyczy tego, jak piłkarze z Argentyny mieli być rzekomo zastraszani, inni kibice uważają, że Messi chciał w ten sposób odwrócić uwagę od ewentualnej porażki zespołu albo zaznaczyć, że na boisku nie istnieją podziały polityczne, jakie są silne w kraju.

Jak informowaliśmy, po niedzielnym finale w Buenos Aires doszło do starć z policją. Kilka osób zostało rannych, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Obrazki z zamieszek opanowały media na całym świecie, ale zdaniem tamtejszych dziennikarzy większość rodaków reagowała zupełnie inaczej.

Nasi rozmówcy podkreślają, że przeważająca większość kibiców i mediów zachowała spokój, podchodząc łagodnie do reprezentacji po przegranym meczu finałowym. - Nie ma krytyki, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ta kadra nie była do końca na poziomie drużyny, która wygrała mundial w Katarze w 2022 roku. Jednak w miarę postępów w turnieju ludzie zaczynali żywić nadzieję. Ostatecznie dominującym uczuciem jest głęboka wdzięczność wobec grupy zawodników - opowiada nam Claudio Martinez z La Tribu FM.

Argentyńczycy po finale

Martinez przypomina, że początkowo oczekiwania opinii publicznej były mocno stonowane: - I bardzo dobrze, że oczekiwania były mniejsze. Niewielu widziało ich w finale. Osiągnęli więcej niż mogliśmy się spodziewać. Ta drużyna zmagała się z licznymi kontuzjami i składa się z zawodników, którzy są blisko zakończenia kariery.

Dziennikarz La Tribu FM wymienia w tym gronie m.in. 39-letniego Leo Messiego, 38-letniego Nicolasa Otamendiego czy 33-letniego Nicolasa Tagliafico.

Wtóruje mu Pato Burlone z TyC Sports, który opisywał niezwykłe sceny na argentyńskich ulicach tuż po zakończeniu spotkania, zupełnie inne niż te, które dotarły ze stolicy kraju. - W Argentynie panowało w dużej mierze ogromne uznanie dla drużyny. Fani wychodzili nawet na ulice, aby świętować zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata, co było szokujące. Kibice czuli, że drużyna reprezentowała ich wspaniale przez całą drogę, widać jedność między fanami a drużyną.

Glait zwrócił zaś uwagę na szerszy, pozasportowy kontekst sukcesów pod wodzą selekcjonera Lionela Scaloniego. - W Argentynie ludzie są dumni. Nie tylko z powodu tego finału, ale z całej kadencji Scaloniego. Wygrał dwa razy Copa America, Superpuchar CONMEBOL-UEFA, mundial, a w kolejnym był w finale. To niecodzienne zjawisko. W kraju z wieloma podziałami ideologicznymi drużyna Scaloniego i Messiego jednoczy wszystkich - wskazuje.

Argentyńczycy mają prawo być dumni, ale nie z postawy reprezentacji w niedzielnym spotkaniu finałowym z Hiszpanami. Ci bowiem obnażyli wszelkie ich ograniczenia fizyczne i taktyczne. Wygrana 1:0 to najmniejszy wymiar kary.

Glait tłumaczy, z czego wynikała różnica na boisku: - Drużyna przystąpiła do meczu z licznymi problemami fizycznymi (stąd trzy zmiany w stosunku do półfinału - przyp. red.). Gra w piłkę ich bolała, a przebieg meczu z Hiszpanią tylko potęgował zmęczenie.

Dlatego Hiszpanie wygrali

Glait problem widzi przede wszystkim w słabości rodaków, a Burlone bardziej docenia rywali z Półwyspu Iberyjskiego. Nie ma wątpliwości, że Hiszpania zasłużyła na wygraną. - Grali w taki sam sposób, w jaki czynią to od dwóch i pół roku: dominując w posiadaniu piłki i agresywnie atakując natychmiast po jej stracie. Z taką maszyną nikt dziś nie wygra - wskazuje dziennikarz Tyc Sports, który oglądał finał z trybun stadionu w East Rutherford w stanie New Jersey.

Burlone uważa, że kluczowa okazała się walka o posiadanie piłki. Argentyńczycy ją przegrali i dlatego byli tak niegroźni. Jego zdaniem zespół Scaloniego, podobnie jak Hiszpanie, woli budować akcje od tyłu, pozycyjnie, a gdy był zmuszony do wycofania się, biegania głównie za piłką, okazał się kompletnie bezradny. - Dlatego wyglądali tak, jakby przypadkiem doszli do finału - wskazuje rozmówca.

Spora krytyka spadła po meczu na sędziego głównego. Zdaniem wielu Słoweniec Slavko Vincić nie poradził sobie z wyzwaniem, jakim było prowadzenie takiego meczu. W pierwszej połowie nie pokazał co najmniej dwóch żółtych kartek, nie panował nad spotkaniem, przez co doszło do wielu spięć między piłkarzami.

Argentyńscy dziennikarze patrzą na to jednak inaczej. Guido Glait skwitował krótko: - Sędziowanie było bardzo dobre.

Podobnie wypowiadał się Pato Burlone: - Sędziowanie nie jest priorytetem w mojej analizie takich meczów. Hiszpania była lepszym zespołem. Nie podobało mi się ogólne zarządzenie grą przez sędziego, ale z pewnością nie wpłynęło na ostateczny wynik.

Zgadzał się z tym Claudio Martinez, uznając pracę arbitra za "solidną".

Argentyńczykom nie można odmówić woli walki. W fazie pucharowej przeżywali same męczarnie: wygrana 3:2 po dogrywce z Republiką Zielonego Przylądka, 3:2 z Egiptem (mimo że przegrywali 0:2), 3:1 ze Szwajcarią oraz rzutem na taśmę zwycięstwo 2:1 z Anglią. Burlone odrzuca komentarze typu "antyfutbol", jaki prezentował zespół Scaloniego. - Argentyna zainspirowała swoim sposobem gry. Wykazała się znakomitą mentalnością, genialnie korzystała z tych narzędzi, jakie miała. Wiedzieli, ile im brakuje i dopasowali taktykę do możliwości - podkreśla.

Świat był w dużej mierze zniesmaczony postawą argentyńskiej reprezentacji na tegorocznych mistrzostwach świata. Stąd reakcja FIFA i wątpliwości wokół słów Leo Messiego. Natomiast Argentyńczycy starają się bronić swoich piłkarzy i odrzucają najmocniejsze zarzuty o faworyzowanie przez sędziów czy nadmierną brutalność w grze.