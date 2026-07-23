W Ekstraklasie powstaje projekt, który może zaskoczyć wszystkich. "Poziom wyżej"

Korona Kielce w marcu 2025 roku poszła w zupełnie nieznanym sobie i kibicom kierunku. 99 proc. akcji spółki klubu zostało sprzedanych przez Miasto Kielce, a nowym właścicielem Korony został jej oddany kibic Łukasz Maciejczyk. Od tamtego momentu minął ponad rok przepełniony zmianami na szczeblu organizacyjnym, sportowym i finansowym. I choć poprzedni sezon Kielczanie zakończyli na 11. miejscu w Ekstraklasie – dokładnie tym samym, na którym zakończyli sezon 2024/25 – dziś mówimy o klubie, który ma przynieść miastu i województwu świętokrzyskiemu powód do dumy. Czy w tym sezonie Korona może celować tak wysoko, jak wyobrażać to sobie można po letnich wzmocnieniach?

REKLAMA

To już jest – jak to nazwaliśmy wspólnie z prezesem Korony – rosyjska ruletka. W obszernej rozmowie poruszyliśmy tematy ważne przede wszystkim dla kibiców, ale nie tylko. W jej trakcie pojawiają się kwestie nie tylko stricte sportowe i finansowe, ale i biznesowo-organizacyjne. Dowiadujemy się, jak zmienił się klub na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i jak jeszcze się zmieni, a także co musieliby zrobić ligowi rywale, by wyciągnąć Tamara Svetlina. Ale najważniejszym pytaniem jest to, czy warto – podobnie jak Patrik Hellebrand czy Ariel Mosór – trafić do Kielc. Bo wizja zbudowania w stolicy województwa świętokrzyskiego czegoś trwałego, zdecydowanie przyświeca zarówno Maciejczykowi, jak i Czarnemu.

Dominik Stachowiak: W październiku minie rok od momentu, gdy zostałeś prezesem Korony. Już ponad rok z kolei minął odkąd Korona przestała być klubem miejskim. Co z twojej perspektywy było największą zmianą w funkcjonowaniu klubu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy?

Leszek Czarny, prezes Korony Kielce: Tak, minął rok, odkąd jestem członkiem Zarządu, ale tak naprawdę to jestem tu od momentu zakupu, bo uczestniczyłem w tym procesie. Także, niezależnie od tego, że pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej, to w dużej mierze dzięki uprzejmości Łukasza Maciejczyka, miałem możliwość takiego bieżącego zarządzania tym klubem. Oczywiście to, co widzę tu i teraz, to jest takie przejście ze schematu działania klubu miejskiego do przedsiębiorstwa prywatnego, gdzie mimo wszystko jest pewnie trochę większy nacisk na pewien wynik, na pewną celowość działania. Trochę zmieniła się motywacja pracowników. Podejście do funkcjonowania klubu jest bardziej komercyjne.

Ale najwięcej pewnie zmieniły pieniądze.

- Nie ukrywajmy, że tak jest. W klubie podjęliśmy cały szereg inwestycji – nie tylko tych o charakterze strukturalnym czy administracyjnym. Korona dokonała najwyższego w swojej historii transferu wychodzącego. Może to trochę niezależne od nas, bo mówię oczywiście o odejściu Mariusza Fornalczyka do Widzewa Łódź, który skorzystał z obowiązującej klauzuli. Natomiast mieliśmy też do czynienia w tym okienku z największym transferem przychodzącym w postaci Patrika Hellebranda. Także klub zaczął dokonywać transferów gotówkowych, co w poprzednich okresach, z przyczyn oczywistych, było niemożliwe. Duży nacisk kładziemy też na rozwój infrastruktury, na zmianę i właściwe rozwinięcie relacji sponsorskich, na relacje z otoczeniem biznesowym zarówno w Kielcach, jak i w całym województwie. Wiele rzeczy się udało, bo tych inwestycji jest cała masa.

A będzie ich zapewne jeszcze więcej.

- Wpadamy na różne - mniej lub bardziej ciekawe - pomysły. Są to chociażby remonty na stadionie wykonywane wraz z programem Remonty TV. Kładziemy nacisk na Akademię, budujemy kadrę właściwie w 100 proc. od nowa, jeśli chodzi o sztab trenerski, żeby wprowadzić klub na szeroko rozumiany wyższy poziom. Z mojej perspektywy powołaliśmy klub biznesu, który wydaje się sukcesem, bo wiele firm do tego projektu przystąpiło.

Potrafię sobie wyobrazić, że gdyby nie tak dobra relacja na stopie prywatnej z Łukaszem Maciejczykiem, pewnie byłoby trudniej. Tak dobry kontakt z kolei na pewno pomaga w codziennym funkcjonowaniu Korony.

- Wcześniej już pracowaliśmy razem z Łukaszem i pracujemy nadal w relacji biznesowej. Nie przesadzając, mam zaszczyt określić go mianem swojego przyjaciela. I chyba w tym słowie "przyjaciel" zamyka się wszystko.

Leszek Czarny Fot. Korona Kielce, materiały prasowe

Na pewno jednak muszą się między wami zdarzyć jakieś różnice zdań.

- Dotychczas nam się nie zdarzały. To znaczy... Czasami dyskutujemy na argumenty, a nie ukrywam, że tych dyskusji jest dużo, bo nawet jeśli mnie czy Łukasza nie ma w klubie, to i tak nie ma momentu, żebyśmy nie rozmawiali. Natomiast nastąpił taki w miarę naturalny podział obowiązków. Łukasz jest przede wszystkim ogromnym fanem futbolu. Ja za takiego fana czy eksperta nigdy się nie miałem. Oczywiście, myślę, że przez te niemal półtora roku bardzo dużo się nauczyłem, ale nadal podchodzę do tego z wielką pokorą.

Jest fajnie, bo Łukasz rzeczywiście pasjonując się piłką nożną, ma większy wpływ na aspekty sportowe, w tym oczywiście transfery, które z racji finansowania ich z jego pieniędzy wymagają także jego finalnej akceptacji. A mi pozostał aspekt administracyjno-zarządczy, w którym czuję się całkiem sensownie z racji wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Natomiast muszę to powiedzieć, jakkolwiek to zabrzmi, decyzje Łukasza w zakresie transferów czasami spędzają sen z powiek, bo wywracają mi do góry nogami budżet, który wydaje mi się już skonstruowany. Ale generalnie to jest taki naturalny i fajny podział, w którym dobrze się uzupełniamy. A czy przełoży się na wynik sportowy? Zobaczymy, bo to wypadkowa tak wielu różnego rodzaju zdarzeń, czasami absolutnie losowych, że nie da się tego przewidzieć.

Czy transfer Patrika Hellebranda jest przykładem ruchu, który wywrócił zaplanowany wcześniej budżet?

- Wywrócił, bo zawsze bardzo ostrożnie buduję budżet na podstawie szacowanego przychodu. Natomiast w momencie, w którym dochodzą kolejne transfery, to nie jest tak, że jestem nimi zaskoczony, bo z jakimś wyprzedzeniem o nich wiem. Z tym że wtedy muszę ten budżet rekonstruować. Łukasz na szczęście zawsze mówi, żebym się nie martwił, bo w razie czego "dosypie" trochę do budżetu klubowego. Ale myślę też, że taki transfer, jak ten Patrika, zmieniłby budżet większości klubów, bo to jest potężny wydatek finansowy.

Z ręką na sercu – długo trzeba było go przekonywać Hellebranda, żeby zdecydował się zamienić Zabrze na Kielce?

- Tym zajmował się dyrektor sportowy Paweł Golański. Wiem, że te rozmowy były dynamiczne i poszły w miarę sensownie. Chyba nie określiłbym ich mianem "długich". Została złożona mu interesująca dla niego propozycja. Sam Patrik zresztą o tym mówił w wywiadach, że myślał o tym, w którym momencie życia się znajduje i w jakim wieku jest [27 lat]. Mówił też, że przekonała go osoba Łukasza jako właściciela-kibica, który jest bardzo mocno zaangażowany w klub. Zresztą wielu piłkarzy przychodzących mówi o tym, że Łukasz jest w ich oczach takim symbolem kibica finansującego. Także to były takie dwie wypadkowe, które skłoniły Patrika do transferu. Bardzo się cieszymy, że jest z nami, bo dotychczas w meczach sparingowych było widać, że wnosi jakość do zespołu. Mam nadzieję, że będzie to widać również w Ekstraklasie czy Pucharze Polski.

Na papierze ten transfer jest sygnałem dla całej ligi. Sygnałem, że Korona ma ambicje, dużo większe niż wyniki osiągane przez Złocisto-Krwistych w poprzednich sezonach. Można zatem powiedzieć, że klub najpierw zrobił postępy organizacyjno-finansowe, a teraz zamierza takimi transferami poczynić krok sportowy?

- Mogę cię zapewnić, że Korona ma ambicje niezależnie od tego, czy dokonuje transferów, czy nie.

Jasne, bardziej chodzi mi tu o odbiór opinii publicznej.

- Tak, dlatego tutaj w pełni się z tobą zgadzam. Skuteczne transfery pomagają realizować założenia i myślę, że to faktycznie taki sygnał pokazujący, że chcemy wejść na poziom wyżej. Mam nadzieję, że przełoży się to na wynik sportowy, ale, będąc w tym – nazwijmy to – przedsięwzięciu od półtora roku, zdaję sobie sprawę, że jest to obarczone tak dużym ryzykiem przypadku. Trzeba mieć też łut szczęścia. Ale chcę wierzyć i marzę o tym, żeby tak było. A co się stanie? Zobaczymy. W jednym z wywiadów powiedziałem, że oczywiście marzę o tym, żeby Korona Kielce jak najszybciej została mistrzem Polski. Natomiast jeśli zdarzy się to za chwilę, to z pełną pokorą będę musiał powiedzieć, że to wypadkowa szczęścia i zbiegu okoliczności.

Jakie są zatem aktualne cele stawiane sobie przez was w klubie?

- Wizja jest długofalowa. Chcemy zbudować stabilną, bardzo perspektywiczną organizację na lata. Wszyscy jednak chyba doskonale wiemy, że nie wystarczy półtora roku. Nie wystarczy też dwa i pół roku. Chcemy zbudować Akademię, chcemy pozyskiwać z niej własnych wychowanków, którzy potem w wyniku transferów wychodzących dadzą klubowi potężne zasilenie finansowe. To też projekt pod kątem – jakkolwiek to zabrzmi – wychowywania całej grupy, całego pokolenia owych kibiców. Na to wszystko potrzebne są czas i cierpliwość, którą, w co głęboko wierzę, Łukasz i ja mamy w sobie i wiemy, że trzeba to budować pracą od podstaw każdego dnia.

Wywołałeś temat Akademii. Pytają o nią także kibice. Co z budową obiektu na ul. Prostej? Kiedy możemy się tego spodziewać?

- Przede wszystkim chcemy bardzo podziękować za udział Miasta Kielce w tej kwestii, bo to jest grunt miejski. Staramy się pozyskać dotacje na budowę w ramach programów oferowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Miasto jest na etapie przygotowania PFU, czyli planu funkcjonalno-użytkowego dla tego terenu. Liczymy na to, że zostanie on wysłany do MSiT we wrześniu i wtedy zaczniemy faktyczne prace w zakresie budowy tego obiektu realizować. Nie ukrywam jednak, że to są prace, które będą etapowe i pewnie na ich realizację potrzebny będzie okres około 3-4 lat. Od razu szczerze to sobie powiedzmy.

Rozumiem zatem, że macie już konkretne plany na to, co ma wejść w skład infrastruktury klubowej Akademii.

- Tak. W ramach tego projektu, oprócz budynku socjalnego typu szatnia, chcemy wybudować cztery boiska, w tym jedno pod balonem. To jest rzecz niezwykle istotna nie tylko dla Akademii, ale w ogóle dla całego klubu, bo w województwie świętokrzyskim nie ma balonu nad pełnowymiarowym boiskiem, co powoduje problemy w zakresie treningów w sezonie zimowym. Ostatnia zima nam to świetnie pokazała. Gdyby nie to, że mieliśmy obóz przygotowawczy trwający przez trzy tygodnie [pierwszy zespół odbył zimą trzytygodniowy obóz w Turcji], to nie wiem, jak te boiska byśmy rozmrozili, bo przyszła taka zima, jaką pamiętam z dzieciństwa.

Rozwój Akademii wiąże się oczywiście z rozwojem Działu Skautingu. Rozumiem, że plan na jego budowę od podstaw także już istnieje.

- Tak, to wszystko dzieje się równolegle. Zresztą na pewno obserwujesz te zmiany, które są w ramach sztabu dokonywane. Wprawdzie odszedł od nas Kuba Dryś [dotychczasowy Koordynator Skautingu], ale na pewno będziemy zwracać szczególną uwagę na skauting, bo nie możemy sobie pozwolić na żadną zwłokę. Rozwój skautingu nie może być warunkowany rozbudową infrastruktury, bo te procesy muszą toczyć się równolegle. Tym bardziej, że patrząc na obiekty w Nowinach, patrząc na obiekty wokół stadionu, jakaś infrastruktura jest. Ale oczywiście musimy ją rozbudowywać, jeśli chcemy rozwoju Akademii.

Zmiany w Koronie zachodzą w miarę dynamicznie, prawda? Dość szybko zmienia się optyka przeciętnego obserwatora na temat waszego klubu. Nie masz poczucia, że coś może stać się za szybko? Dajmy nawet na przykład hipotetyczne mistrzostwo Polski lub awans do europejskich pucharów.

- Nigdy by nie było za szybko, bo nie ma co ukrywać, że wszyscy byśmy tu oszaleli ze szczęścia. Także szczerze mówiąc, niech się tak zdarzy. A czy my robimy jakieś rzeczy za szybko? Mnie się wydaje, że dynamika w większości klubów Ekstraklasy jest dzisiaj ogromna – wchodzi coraz więcej właścicieli prywatnych, jest coraz więcej pieniędzy. Ktoś obserwuje nas, a my obserwujemy innych. Spójrzmy też na to, jakie transfery są dokonywane, jakie inwestycje są czynione, ile klubów ma przepiękne obiekty Akademii, boiska z prawdziwego zdarzenia. My musimy tak naprawdę gonić tych, którzy są z przodu, bo to jest jedyna możliwość rozwoju. Jeżeli chcemy uczestniczyć w tym biegu, to musimy przyspieszać i stawiać sobie ambitne cele. Nikt nie będzie na nas czekał. Ale też trochę zaniedbań w Koronie było, szczególnie w charakterze infrastrukturalno-administracyjnym, więc dziś po prostu musimy nadgonić.

Czyli często te przyspieszone działania są po prostu koniecznością nadrabiania zaległości, które zastaliście, wchodząc do klubu w marcu 2025 roku.

- Tak, na pewno. Też wiadomo, że miasto od jakiegoś czasu nosiło się z zamiarem sprzedaży klubu, więc ten okres oczekiwania na inwestora, który by ten klub przejął, był okresem trudnym. Korona wchodziła w taki dryf, nie wiadomo było, co z nią będzie. Myślę, że również pracownicy czy zawodnicy nie wiedzieli, jakie stoją przed nimi perspektywy. Dziś są one wyznaczone dzięki temu, że Łukasz zakupił ten klub i wszyscy mogą spokojnie pracować. I oby również cele sportowe ziściły się jak najszybciej.

Trochę już powiedziałeś o finansach, o transferach. Zastanawiam się, czy skoro Łukasz Maciejczyk dolewa pieniędzy na transfery i budżet naturalnie się zwiększa, to czy Korona dziś może rywalizować o piłkarzy z klubami z górnej połowy płacowej tabeli Ekstraklasy? Mówię tu oczywiście o tych, którzy na pensje wydają najwięcej, czyli o Lechu, Legii, Rakowie czy Widzewie.

- Myślę, że transfer Patrika Hellebranda jest takim przykładem tego, że może. A właściwie odpowiedziałbym na to pytanie tak, że nie może, a musi, bo jeżeli chce rywalizować jak równy z równym z tymi klubami, to nie ma innego wyjścia. Natomiast wierzymy również w nasze zdolności negocjacyjne, w perswazję, w przekonanie zawodników do tego, że Kielce to fajne miejsce i fajny projekt, do którego warto dołączyć. I z dużą radością i satysfakcją muszę przyznać, że faktycznie część z nich mówi, że Kielce to takie miejsce, do którego chcą trafić. O, właśnie przyszedł Ariel Mosór.

Pozdrowienia dla Ariela. Zapytaj go, proszę, czy warto było dołączyć do Korony.

- Mówi, że warto i że zaprasza. Wielu zawodników mówi, że to jest miejsce, w którym można się rozwinąć i osiągnąć jakiś cel sportowy. Oni w to wierzą i to jest dla nas niezwykle cenne.

Mówimy dużo o transferach przychodzących, ale wspomniałeś już o tym, że chcecie w przyszłości czerpać zysk z transferów wychodzących z udziałem wychowanków. Ale jeszcze przed tym oknem transferowym pojawiały się doniesienia odnośnie do potencjalnego odejścia Tamara Svetlina. Mnie zresztą również dochodziły słuchy, że oferta z Lecha Poznań faktycznie miała miejsce. Zatem moje pytanie brzmi: czy, a jeśli tak, to dlaczego Korona zablokowała jego transfer do stolicy Wielkopolski?

- Najpierw powiem, że to dotyczy też innych zawodników, że przy procesach negocjacyjnych wpływa cały szereg ofert. Mogę potwierdzić, że pewna oferta ze strony Lecha rzeczywiście się pojawiła, ale musiałaby to być oferta na tyle satysfakcjonująca dla nas, żebyśmy ją przyjęli. Tu oczywiście wchodzi wypadkowa finansów i potrzeb klubu w zakresie wypełnienia danej pozycji na boisku. Raczej nie powiedziałbym, że w tym konkretnym przypadku doszło do blokady. Po prostu nie porozumieliśmy się co do warunków transferu i to chyba jest właściwa odpowiedź.

Prezes Lecha, Piotr Rutkowski, został zapytany w Canal+Sport, co by się musiało zdarzyć, a w zasadzie jaką kwotę słyszą kluby zainteresowane kupnem Wojciecha Mońki. Także ja zapytam: co by się musiało zdarzyć, żeby Korona sprzedała któregoś ze swoich kluczowych piłkarzy, jak Svetlin czy Xavier Dziekoński?

- Nie wiem, co powiedział Piotr...

Że nic nie słyszą, bo Mońka nie jest na sprzedaż.

- Myślę, że musiałaby wpłynąć satysfakcjonująca finansowo oferta, ale też musimy brać pod uwagę to, czy na danej pozycji mamy kim zastąpić tego piłkarza. Bo oczywiście, ja muszę troszczyć się o finanse i z mojej perspektywy zawsze jest chęć pozyskania jak największych pieniędzy do klubu. Natomiast to wynik sportowy jest najważniejszy, więc to też nie jest tak, że Korona będzie sprzedawała zawodników tylko po to, żeby posiadać więcej pieniędzy. Korona przede wszystkim jest po to, żeby jak najlepiej grać i realizować wynik sportowy.

Jakie są w takim razie realne cele Korony na ten sezon? O czym mówicie w klubie, gdy rozmawiacie o sezonie 2026/27?

- Kiedy zaczęliśmy tę "przygodę" z Łukaszem w zeszłym roku, mówiliśmy, że zależy nam bardzo na stabilizacji. Wybrzmiało to zbyt dosłownie, bo zajęliśmy dokładnie taką samą pozycję w ligowej tabeli, jak w sezonie 2024/25. Teraz chcemy w myśl naszego hasła, które brzmi: "Idziemy po więcej", pójść po więcej i zająć lokatę lepszą niż jedenasta. Na pewno zależy nam na tym, żeby umacniać się w środku tabeli.

Czyli miejsce w pierwszej ósemce traktujecie jako obowiązek.

- Traktujemy to jako cel, który chcemy zrealizować.

Patrząc na długoterminowość projektu… Wiem, że nie powiesz mi tego wprost, bo pewnie nie możesz, ale pod koniec zeszłego sezonu pojawiały się różne plotki w sprawie Jacka Zielińskiego i jego przyszłości, że może być pewien zgrzyt między nim a Łukaszem Maciejczykiem. Zapytam więc o to, jak w zasadzie oceniasz wpływ trenera Zielińskiego na tempo rozwoju klubu?

- Sytuacja jest taka, że mamy kontrakt z Jackiem Zielińskim obowiązujący jeszcze przez rok. Staramy się wzmocnić zespół, który z nim pracuje. Mam nadzieję, że to się przełoży na dobrą grę. Na razie pracujemy razem i liczymy, że ten sezon będzie lepszy.

W październiku ubiegłego roku udzieliłeś wywiadu portalowi SportMarketing.pl, w którym wspomniałeś, że masz już "bzika" na punkcie Korony. Teraz jest on proporcjonalnie większy?

- Powiedziałbym, że jest nieprzemijający. Sprowadza się to oczywiście do fascynacji tym projektem. Chociaż nie ukrywam, że czasami jestem ogromnie zmęczony, bo to jednak jest przedsięwzięcie, które pochłania masę czasu. Czasami może nie tyle frustrujące, ile powodujące zniechęcenie. Bo to jest tak, że w każdym innym projekcie biznesowym wydaje się, że jeśli człowiek coś dobrze policzy, że jeśli umie wszystko w Excelu, to ma przekonanie, że zamknie się to określonym wynikiem. A tutaj? Sport jest obarczony ogromnym, ogromnym ryzykiem. Takim, które jest niepoliczalne i to jest taka rzecz, która w pewien sposób może czasami zniechęcać, ale chwilę później może dać ogromną radość, bo okaże się, że coś, czego człowiek nie zakładał lub podchodził do tego z dużą obawą, się po prostu dzieje. Że na przykład wygramy mecz, który, wydawałoby się na podstawie kalkulacji na trzeźwo, powinniśmy przegrać.

Leszek Czarny Fot. Korona Kielce, materiały prasowe

To też taki projekt mocno obciążający, bo faktycznie nie chodzi tu tylko o sport, czy tylko o finanse. Ale nie ma co ukrywać, że twoim zadaniem jest między innymi to, żeby w Excelu wszystko się zgadzało i było "na zielono". Mówiłeś jakiś czas temu, że wzrosły wpływy sponsorskie w Koronie. Dziś łatwiej dogadać się i znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych niż rok temu?

- Bez porównania. Te wpływy sponsorskie rok do roku zwiększyły się prawie dwuipółkrotnie. W momencie, w którym wchodziliśmy do klubu, byłem wielkim entuzjastą tego, że pozyskamy wielu nowych sponsorów. Okazało się, że tak naprawdę musimy walczyć, aby ci, którzy już byli obecni, pozostali z nami. Wiadomo jak to jest – przyszedł nowy właściciel, weszło dwóch gości, którzy nie wiadomo co zrobią z tym klubem. Jesteśmy więc wdzięczni tym, którzy byli z nami, czyli między innymi Lewiatan, Exbud, Autorud... Nie będę wymieniał wszystkich, ale dziękujemy tym, którzy po prostu nam zaufali i zostali z nami. A w ciągu roku zaczęli pojawiać się kolejni sponsorzy, jak CreoConcept, Blue Dolphin, DEFRO, Matysek.pl. To są duzi sponsorzy pozyskani przez nas.

W rękawie masz pewnie kolejnych zainteresowanych.

- Nie ukrywam, że odpowiadam w dużej mierze właśnie za ten aspekt i cały czas rozmawiam z kolejnymi zainteresowanymi. Mam nadzieję, że kolejni sponsorzy również się pojawią. Przecież w zeszłym tygodniu dołączyło do nas francuskie Keewee, także to jest taki fajny moment. Liczę na to, że w najbliższym czasie dopnę umowy z dwoma następnymi dużymi sponsorami. Także cały czas się coś dzieje i mam wrażenie, że po tym roku parę osób przekonało się do tego, że warto być z Koroną. Że to jest projekt, który ma szansę powodzenia. A przede wszystkim jest to chyba taka autoryzacja udzielona działaniom naszym działaniom, która potwierdza, że obraliśmy słuszny kierunek, a nasza praca nie idzie na marne. Ja w ogóle chciałbym też, żeby Korona była postrzegana tak, jak my ją widzimy, czyli jako taki projekt społeczny, który wokół tego klubu gromadzi ludzi z lokalnej społeczności, a nie tylko biznes. Także mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdziemy czas na to, by popracować pod znakiem Korony nad projektami czysto społecznymi. Organizujemy chociażby 26 września mecz charytatywny z drużyną Remonty TV pod wodzą Piotra Świerczewskiego i Zygmunta Chajzera. Chcielibyśmy w jego ramach zebrać pieniądze na hospicjum, które buduje się w Kielcach. Myślę, że bycie w klubie jest przywilejem, ale także ogromnym obowiązkiem społecznym, więc bardzo byśmy chcieli spłacać to zobowiązanie choćby w ten sposób. Mam nadzieję, że to wszystko pogodzimy.

Jest w głowie twojej czy Łukasza Maciejczyka taki moment, w którym chcecie, by kibice mogli powiedzieć: "tak, to jest Korona zbudowana według naszej wizji i oczekiwań"?

- Myślę, że nie mamy wyznaczonego takiego momentu. Ale myślę, że to kibice nam kiedyś powiedzą. Mam nadzieję, że doczekamy tego momentu. Ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób określić i nie mogę powiedzieć na przykład, że to będzie w momencie, gdy budżet będzie zbilansowany, a spółka przychodowa. Bo za tym musi iść wynik sportowy. Jedno z drugim musi być powiązane.

To może jest jakaś rzecz, którą jesteście w stanie zaskoczyć kibiców w najbliższym czasie?

- Tak jak już powiedziałem – co do wyniku sportowego się nie wypowiem, bo to jest nieobliczalne. Ale mam nadzieję, że kibice pozytywnie zaskoczą się zmianami na stadionie, gdy już przyjdą na pierwszy mecz, bo to właśnie ich zasługa i osób, które głosowały w ramach budżetu obywatelskiego. Cały stadion jest żółto-czerwony, budujemy nowe boksy gastronomiczne, zmienia się catering. Mam nadzieję, że zakres usług będzie znacznie poszerzony, a kibice zadowoleni. To taki aspekt od strony administracyjnej. Ale chociaż powiedziałem, że wynik sportowy jest nieobliczalny, to mam nadzieję, że kibice zaskoczą się także dobrą grą naszego zespołu w tym sezonie.

No, wiemy, że sport to rosyjska ruletka i nie jesteśmy z reguły w stanie nic przewidzieć, prawda?

- Niestety z kulką.

Ja bym nawet powiedział, że nie z jednym nabojem, a z przynajmniej czterema nabojami. Taka wersja ekstremalna. Dlatego też nie jest w tej rozmowie dużo o sporcie samym w sobie. Ale zapytać muszę… Bo widzimy, że klub ma jakiś plan na transfery, na zarządzanie kadrą w kolejnym sezonie. Natomiast bardzo duży nacisk położono na defensywę – mamy transfery Mosóra i Norberta Barczaka. Hellebrand czy Kamil Jakubczyk to defensywni pomocnicy. A kibice zastanawiają się, kiedy ściągniecie kogoś do przodu.

- Wiesz co, to jest takie pytanie odnośnie sensu poszukiwania kogoś do ataku, jak pytanie z kategorii: czy warto się zdrowo odżywiać? No, na pewno warto. Myślę, że większość klubów, niezależnie od tego, jak dobry ma przód, zawsze szuka kogoś, kogo jeszcze można w to miejsce pozyskać. Wszyscy wiemy, jak trudno jest pozyskać dobrą "dziewiątkę". My oczywiście nadal wierzymy w Mariusza Stępińskiego i w to, że on przy zmianach w zespole czy korekcie formacji będzie strzelał więcej goli. Natomiast jasne jest, że nadal szukamy. Ale tu też nawiążę do moich wcześniejszych wypowiedzi – to jest wypadkowa znalezienia kogoś, a następnie dopasowania się do naszych finansowych możliwości. Mogę powiedzieć, że dyrektor sportowy cały czas kogoś poszukuje, a my zdajemy sobie sprawę, że defensywa jest ważna, ale mecze głównie wygrywa się ofensywą.

Ale trofea już obroną.

- Tak, ale suma summarum, żeby wyjść poza strefę remisu, niezależnie od tego, jak gra drużyna przeciwna, to jakieś gole trzeba strzelić.

Projekt: Korona Kielce ma być budowany także wokół doświadczonych piłkarzy jak chociażby Mariusz Stępiński. Ale są też tacy, którzy pewnie niedługo będą kończyć kariery, jak np. Nono. Hiszpan ma obecnie jakieś perspektywy pozostania w klubie w roli innej niż piłkarz, czy jeszcze nie doszło do takich rozmów?

- Nie myśleliśmy na razie o tym. Nono jest istotną składową tego zespołu. Jest istotny nie tylko na boisku, ale również w szatni i to taki zawodnik, którego bardzo cenimy. Bardzo się cieszymy, że nadal jest z nami. A co do jego przyszłości – jeszcze takich przemyśleń na chwilę obecną nie było, a przynajmniej do mnie takie informacje nie dotarły. Natomiast nie przekreślamy takich możliwości. Na razie szykujemy się jednak na nowy sezon razem z Nono, który będzie występował w korkach na murawie.

Nieobliczalność nieobliczalnością, ale zabawmy się w małe typy. Kto będzie najlepszym strzelcem Korony?

- Na tę chwilę stawiam na Mariusza Stępińskiego.

Które miejsce zajmiecie na koniec sezonu?

- Jak najwyższe, tak odpowiem.

Okej, kupuję to, chociaż nie wiem, czy kibicom się to spodoba.

- Gdybyśmy rozmawiali w listopadzie... A tak to przed nami dopiero pierwszy mecz z Jagiellonią Białystok.

To możemy się umówić na dogrywkę w listopadzie. Na koniec zatem zapytam, jak chciałbyś, żeby kibice opisywali Koronę za dwa lata?

- Myślę, że nie mogę w żaden sposób oczekiwać żadnych zmian w tym aspekcie. Bo co może powiedzieć człowiek, który co tydzień przychodzi na stadion, który właściwie na każdym meczu jest prawie pełen? Mieliśmy mecze, na których nie było ani jednego wolnego miejsca. Osobiście niewiele czytam rzeczy w social mediach, a tam pewnie niektórzy jakieś wiaderko hejtu na nas wysypują. Natomiast ja mogę tylko kibiców Korony podziwiać i dziękować im za to, że są z tym klubem, że byli z tym klubem także w ciężkich czasach. Mam nadzieję, że dzisiaj przyszły lepsze czasy. Nie mogę wymagać konkretnych opisów czy zachowania innego, niż to, jakie ma miejsce dzisiaj. Im należą się tylko i wyłącznie ogromne podziękowania.

Zobacz też: "Projekt Ekstraklasa" w Sport.pl. Jeszcze więcej autorskich treści o polskiej piłce klubowej!