Tak wyglądał debiut Lewandowskiego. "Koszmarna pomyłka"

Luis Suarez? Asysta. Thierry Henry? Dwie asysty. Leo Messi? Gol. Zlatan Ibrahimović? Dwa gole. David Beckham? On akurat bez konkretów, choć już w kolejnym spotkaniu zanotował dwie asysty. Tak w lidze MLS wyglądały debiuty kilku z największych legend w dziejach piłki nożnej, które decydowały się w swojej karierze na amerykański etap. Teraz przyszedł czas na Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Czas z początkiem zupełnie innym, niż pierwotnie planowano, ale plan A poszedł z dymem i to dosłownie.

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Plan A na debiut poszedł z dymem. Plan B okazał się bardziej ekscytujący

Nie w Miami, a w Chicago i nie 23 lipca, a 17 lipca. Tak miały prezentować się szczegóły i okoliczności debiutanckiego występu Polaka na amerykańskiej ziemi. Niestety w Kanadzie szalały wówczas pożary lasów tak potężne, że wiatr pokrył dymem całe północno-wschodnie Stany Zjednoczone. W Nowym Jorku oddychanie tamtejszym powietrzem porównywano do wypalenia dziesięciu papierosów naraz. Chicago jest od kanadyjskiej granicy ok. 100 km dalej niż Nowy Jork, ale i tak sytuacja była na tyle zła, że mecz Fire z Vancouver Whitecaps przeniesiono na inny termin.

Tak oto Polak na debiut musiał poczekać niespełna tydzień, a okoliczności zmieniły się diametralnie. Z "Wietrznego Miasta" w stanie Illinois akcja przeniosła się na słoneczną Florydę do Miami, mniej więcej 2200 km na południe. Zamiast z wicemistrzem MLS z 2025 roku (Whitecaps), Chicago mierzyło się z Interem Miami, czyli... mistrzem MLS z 2025 roku. Wynikowo różnica nie była więc wcale tak wielka. Niemniej pod kątem medialnym to już zupełnie co innego. Klub m.in. Davida Beckhama z wielu powodów przyciąga globalnie najwięcej par oczu w całej MLS. Dwa główne nazywają się oczywiście Leo Messi oraz Luis Suarez.

Messi na wakacjach po mundialu, ale Suarez to już co innego. Starcie legend Barcelony

Można było trochę żałować, że Lewandowskiemu przyszło zmierzyć się z Interem właśnie teraz. Wszak choć niejeden fan FC Barcelony będzie zapewne śledził poczynania Polaka za oceanem, tak jego pojedynek z Messim mógłby katalońskich kibiców wręcz zelektryzować. Tymczasem Argentyńczyk odpoczywa po mundialu i w debiucie Polaka nie zagrał. Szkoda, ale z drugiej strony Luis Suarez jak najbardziej znalazł się w wyjściowej jedenastce Interu. Doszło więc do bezpośredniego starcia dwóch wielkich "dziewiątek" FC Barcelony, możliwe, że największych w XXI wieku.

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Pod kątem czasu gry w debiucie to przeniesienie meczu z Whitecaps wyszło Lewandowskiemu tylko na dobre. Po trzech dniach treningów z nowym klubem, a tyle miał 17 lipca, dostałby pewnie kwadrans lub coś w tym stylu. Tymczasem w Miami znalazł się w wyjściowym składzie! Pomógł człowiek, który miał być jego rywalem w walce o skład. Hugo Cuypers po przyjściu Polaka oddał mu nr 9 na koszulce twierdząc, że to będzie zaszczyt grać razem z Lewandowskim. Tak sobie razem pograli, że Belg jest jedną nogą w meksykańskim Monterrey i nie było go w kadrze na mecz z Interem.

Lewandowski i Suarez widzieli wiele. Coś tak kuriozalnego zaskoczyło nawet ich

Nie nasz ani Lewandowskiego problem. Dzięki temu mogliśmy obserwować starcie Polaka z Suarezem od 1. minuty. Za to z dziesięciominutowym opóźnieniem, z którym zaczął się ten mecz (o 1:40 czasu polskiego, nie o 1:30). Trafił się też ktoś, kto na to spotkanie w ogóle nie dojechał i z jego winy w pojedynku "Lewandowski kontra Suarez" pierwszy gol był... kuriozalnym samobójem.

Był to bramkarz Interu Rocco Rios Novo. W 18. minucie Argentyńczyk dostał podanie od kolegi z obrony, ale w niewytłumaczalny sposób nie trafił w piłkę, która wturlała się spokojnie do bramki! Komentatorzy stacji Apple TV stwierdzili, że Lewandowski nałożył na niego presję. Co jest poniekąd prawdą, bo Polak zbliżał się. Jednak w niezbyt intensywnym tempie. Pod żadnym pozorem to nie był pressing, który mógł spowodować tak koszmarną pomyłkę. Ktoś mógłby zażartować, że Lewandowski przeraził golkipera samą swoją obecnością i aurą, ale nawet na logikę gość, który na treningach broni strzały Suareza oraz Messiego, raczej nikogo się nie boi, a przynajmniej nie powinien.

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Lewandowski zatem już na przywitanie z MLS stał się świadkiem jednego z najdziwniejszych goli, jakiego kiedykolwiek widział na boisku, bo coś takiego to nawet na podwórkach w meczach dzieciaków za często się nie zdarza. Z pewnością nie wyszedł jednak z założenia, że bramkarze w USA robią coś takiego regularnie i sam szukał własnego trafienia. Z początku brakowało jeszcze połączenia między nim a kolegami, jak w 4. minucie, gdy był kompletnie niepilnowany w polu karnym, ale zupełnie nie dostrzegł go Dje D'Avilla, który kończył sam (i to słabo). Tymczasem Suarez jednoosobowo odrobił straty Interu, bo to on wywalczył rzut karny i w 27. minucie pewnie go wykorzystał.

Chicago miało problem z ostatnim podaniem, brakowało precyzji. A szkoda, bo defensywy obu zespołów potrafiły się łatwo rozsypać przy składniejszych akcjach. Lewandowski postanowił więc kolegom pomóc, cofnął się nieco głębiej przy rozegraniu. Była nawet akcja, w której był ustawiony wręcz jak defensywny pomocnik. Innym razem efektownie opanował piłkę przed polem karnym i rozegrał ją na skrzydło. Do przerwy nie przyniosło mu to jednak ani gola, ani asysty.

Trener Gregg Berhalter przed meczem mocno chwalił Polaka, ale zaznaczał, że dopiero w dniu meczu oceni, na ile minut Lewandowski będzie gotowy. Wyszło tak, iż był gotów na sporo, bo wyszedł także na drugą połowę. Niemniej całościowo Chicago wyglądało, jakby zostało w szatni, bo jak ich w 51. minucie rozklepali na jeden kontakt Suarez i Bertrame, to Urugwajczyk w starciu legend Barcelony wyszedł na prowadzenie 2:0.

Nie od razu Chicago zbudowali, ale Lewandowski tu jeszcze postrzela

Tak już zostało, bo Polak zszedł z boiska w 61. minucie. Jak ocenić ten debiut? Cóż, był taki, jakiego można się było spodziewać. Trudno wymagać, by po niecałych dwóch tygodniach treningów Lewandowski był już doskonale zgrany z drużyną. Były momenty, w których koledzy go nie dostrzegali. Były też sytuacje, gdy wydawało się, że to Polak mógł ruszyć szybciej do przodu. Brakowało mu na pewno dobrej okazji na strzelenie gola, bo precyzja w podaniach specjalnością Chicago Fire w tym meczu nie była. Przegapił też prezent od zespołu z Miami, bo sześć minut po jego zejściu rywale niemal sami podali do Puso Dithejane, który wyrównał na 2:2.

Bitwę napastników Barcelony wygrał zdecydowanie Suarez, który potem przyczynił się jeszcze do zwycięskiego gola dla Interu na 3:2 (jego strzał dobił Preston Plambeck). Oczywiście tu jeszcze o równych warunkach nie można było mówić. Wszak co innego 101. mecz w drużynie, a co innego pierwszy i to po ledwie kilkunastu dniach treningów. Zresztą jak już wspomnieliśmy, Urugwajczyk w debiucie do siatki też nie trafił (dokonał tego dopiero w trzecim meczu dla Interu).

Wraz z upływem czasu będzie lepiej, a też to, co widzieliśmy dzisiaj w wykonaniu obu defensyw, zdecydowanie sugeruje, że to jest liga, w której Lewandowski będzie mógł postrzelać i to solidnie. Jego koledzy w końcówce zmarnowali wiele dobrych szans, gdy na boisku zrobiło się jeszcze więcej miejsca. Goli padło łącznie pięć, ale mogło i dwa razy tyle. Oczywiście na podstawie jednego meczu nie można oceniać całej ligi, a Polak musi mieć też znacznie lepszy serwis, niż miał dziś. Niemniej liczne gole nadejdą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości.