Stolica polskiego futbolu. Kraków fenomenem na skalę kontynentu

Błonia, 48-hektarowa łąka w centrum Krakowa, już od tego weekendu staną się unikatowym punktem na piłkarskiej mapie Europy. Gdyby ktoś rozbił na ich środku namiot, który opuszczałby jedynie przy okazji meczów, pokonując pieszo jedynie 54 kilometry w trakcie sezonu, zobaczyłby aż 51 spotkań Ekstraklasy. Obejrzałby więc w ten sposób niemal co piąte spotkanie startującego sezonu. Takie nagromadzenie klubów z najwyższej ligi na małej przestrzeni to ewenement nie tylko na skalę Polski.

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W tym sezonie wszystko w Ekstraklasie będzie się kręcić wokół dawnej stolicy. W każdej z 34 kolejek odbędzie się tam przynajmniej jeden mecz. Spółka organizująca rozgrywki tak ułożyła terminarz, by Wisła i Cracovia, ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie rozgrywały meczów domowych w te same weekendy. W większości przypadków Wisła będzie gospodarzem, gdy Cracovia i Wieczysta będą grać na wyjazdach, ale w lutym przez dwa weekendy z rzędu na tym samym stadionie spotkania rozegrają Wisła i Wieczysta. W 22. i 31. kolejce żaden z krakowskich klubów nie wyjedzie nawet poza miasto.

Najwięcej od siedmiu dekad

Już sama jednoczesna gra trzech klubów z jednego ośrodka w Ekstraklasie jest niecodzienna. Wszak w poprzednich latach, od spadku ŁKS-u i Warty w 2024 roku, w najwyższej polskiej lidze nie było żadnych miejskich derbów. Kraków meczów derbowych nie widział od 2022 roku, gdy Cracovia po spadku Wisły została jedynym przedstawicielem miasta w Ekstraklasie. Wieczysta była wówczas na piątym poziomie rozgrywkowym i nikt nie mógł przypuszczać, że gdy Wisła wróci do elity, to w towarzystwie kolejnego sąsiada. W ten sposób krakowski stan posiadania w ciągu dwóch miesięcy się potroił.

Ostatni raz w Ekstraklasie trzy kluby (Lech, Warta i Olimpia) miał Poznań przeszło trzydzieści lat temu. Krakowowi takie bogactwo nie zdarzyło się od siedmiu dekad. Warszawa podobny przywilej ostatni raz miała jeszcze przed wojną, gdy Legia rywalizowała wśród najlepszych z Polonią i Warszawianką. Absolutnym rekordzistą pozostaje Kraków z lat 1933-1934, który przez dwa sezony miał aż cztery kluby w elicie (Cracovia, Wisła, Garbarnia i Podgórze). Wyczyn był tym większy, że najwyższa liga liczyła wówczas jedynie dwanaście klubów.

Wąskie grono w Europie

Taka mnogość krakowskich klubów w elicie oznacza, że derby miasta wrócą ze zdwojoną siłą. Dojdzie bowiem do aż sześciu starć drużyn z tego samego ośrodka. Fakt, że Wieczysta jest absolutnym beniaminkiem, oznacza, że liga zyska nowe derbowe konfiguracje. Dotąd w stuletniej historii Ekstraklasa widziała 30 par derbowych z dziesięciu różnych miast (Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Gdynia, Bytom, Szczecin, Bydgoszcz, Chorzów i Lwów). Aż 1/3 z nich odbywała się między klubami spod Wawelu. Dziś, mówiąc o derbach Krakowa, myśli się naturalnie o rywalizacji Wisły z Cracovią, ale „Biała Gwiazda" grała już w Ekstraklasie z sześcioma drużynami ze swojego miasta, wszystkimi, jakie występowały w elicie. Wieczysta zostanie jej siódmym derbowym rywalem na najwyższym poziomie. Dla Cracovii będzie to piąta derbowa konfiguracja. Sto lat temu minęła się bowiem z Jutrzenką, nieistniejącym już klubem żydowskim, a w latach 90. ominęły ją mecze z Hutnikiem. W historii ligi zdarzyły się już jednak nawet krakowskie rywalizacje bez udziału Wisły czy Cracovii, bo w latach 30. Garbarnia jednocześnie grała w lidze z Podgórzem. Dziś oba kluby są w ligach regionalnych, choć jeszcze niespełna dekadę temu Garbarnia rywalizowała w I lidze.

Takie nagromadzenie drużyn z jednego miasta to nie tylko rzadkość w historii polskiej ligi, ale też współczesnego futbolu na kontynencie. Jeśli wziąć pod uwagę dwanaście najsilniejszych lig europejskich, tylko w Londynie i Stambule gra na co dzień więcej klubów z najwyższych lig. Po trzy drużyny mają też Madryt, Lizbona, Rotterdam i Praga, jeśli liczyć tylko granice administracyjne miast. Pozostałe miasta w tym elitarnym gronie w większości są od niego znacznie ludniejsze. Stambuł i Londyn nawet dziesięciokrotnie. Mniejsze od Krakowa, tak pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, są w tym towarzystwie jedynie Rotterdam i Lizbona. W skali swoich krajów oba są jednak znacznie ważniejszymi skupiskami ludności niż Kraków dla Polski.. W żadnym z tych miast wszystkie stadiony, na których rozgrywane są mecze najwyższych lig, nie leżą też aż tak blisko siebie.

Gwiazdy w każdym pokoleniu

Częściowo można to tłumaczyć historią, bo Kraków uchodzi za kolebkę polskiej piłki. Wisła i Cracovia świętowały ostatnio 120-lecie istnienia. Obie powstały w 1906 roku, a więc wcześniej niż wszystkie inne polskie kluby. Dwudziestolecie międzywojenne było czasem szczególnego rozkwitu krakowskiej piłki, co sprawia, że można mówić o jej wyjątkowo długich tradycjach i silnej tożsamości, objawiającej się m.in. w używanym do dziś sformułowaniu „krakowska piłka", która w polskich warunkach oznacza coś w stylu hiszpańskiej tiki-taki, krótkiej gry wieloma podaniami. To termin mający już przeszło 100 lat tradycji. To także w Krakowie rodził się „Przegląd Sportowy", a Polski Związek Piłki Nożnej miał pierwszą siedzibę. Nawet jeśli z czasem obie organizacje przeniosły się do stolicy, Kraków przesiąknięty futbolem był już od bardzo dawna.

Naturalnie przekładało się to także na sukcesy tutejszych klubów, które rozdzieliły między siebie 19 mistrzostw, w czym biją na głowę pozostałe polskie miasta. Tylko w Krakowie funkcjonuje na co dzień aż trzech byłych mistrzów – Wisła, Cracovia i Garbarnia. To oznaczało tradycyjnie także dobre szkolenie młodzieży. W praktycznie każdym pokoleniu Kraków dawał reprezentacji znanych zawodników, którzy rozkładali się między różne kluby. Naturalnie najwięcej znaczących postaci wydały Cracovia i Wisła, ale np. Robert Gadocha był wychowankiem Garbarni, a seniorską karierę zaczynał w Wawelu, a w czasach bardziej współczesnych zasługi wniósł też Hutnik, którego absolwentami są m.in. Michał Pazdan czy Marcin Wasilewski. Ze współczesnych Norbert Wojtuszek uczył się grać w Krakusie Nowa Huta, a Filip Rózga w Progresie Kraków.

Logistyczna przewaga

Choć dzisiejszemu Krakowowi brakuje gwiazdy – za najlepszego współczesnego syna tego miasta można uznać Adama Buksę, napastnika Udinese i reprezentacji Polski – nie brak mu przedstawicieli w Ekstraklasie. W kadrach obecnych klubów elity jest piętnastu zawodników urodzonych w Krakowie, a dwudziestu siedmiu, którzy w podwawelskich klubach uczyli się grać w piłkę jako juniorzy. Gdyby się uprzeć, dałoby się w Krakowie zbudować polski Athletic Club, który podobnie jak baskijska duma z Bilbao, wystawiałby jedynie miejscowych i nie byłby w takiej sytuacji bez szans na utrzymanie w Ekstraklasie. W reprezentacji wciąż piłkarzy z tej części Polski gra sporo. Podczas niedawnego zgrupowania biegało ich jednocześnie po boisku czterech. Choć obecny selekcjoner akurat nigdy nie pracował w Krakowie, jest na bieżąco z tutejszym futbolem. Wszak właśnie tu mieszka.

Krakowskość aktualnej Ekstraklasy to nie tylko historyczna ciekawostka, lecz także realna przewaga logistyczna tutejszych klubów. Wszystkie rozegrają po dziewiętnaście spotkań w swoim mieście, czyli o dwa więcej niż drużyny z innych części kraju. Fakt, że wiele innych klubów również ma siedziby na południu Polski, oznacza dla Krakowian znacznie mniej czasu w podróżach. Każdy z nich aż ośmiu rywali, czyli niemal połowę, będzie miał w zasięgu dwustu, a jedenastu w zasięgu trzystu kilometrów. Krakowski klub pokona w sezonie ponad 8600 kilometrów. Dla kontrastu Pogoń Szczecin kilometrów do pokonania będzie miała przeszło dziesięć tysięcy więcej. Gdyby wszystkie podróże odbywała autokarem, oznaczałoby to w przeliczeniu jakieś sześć pełnych dób w trasie więcej niż drużyny z Krakowa. A to przekłada się na zmęczenie, liczbę i jakość treningów, nie mówiąc już nawet o kosztach przejazdów i noclegów ponoszonych przez klub. Logistycznie kluby z Krakowa mają nieporównanie łatwiej.

Moda na piłkę

Siłą rzeczy to w Krakowie najbardziej namacalnie będzie widać rosnącą od kilku lat modę na Ekstraklasę. Już w poprzednim sezonie nigdzie indziej na trybuny nie przychodziło tydzień w tydzień tak wiele osób – średnio po 39 tysięcy. Teraz, po awansie Wisły i Wieczystej, z pewnością pęknie czterdzieści tysięcy. „Biała Gwiazda" w I lidze miała średnią frekwencję na poziomie 27 tysięcy, co w Ekstraklasie przebijał jedynie mistrz z Poznania. Po czterech latach nieobecności w elicie powinna jeszcze wzrosnąć. Mecze Wieczystej w Sosnowcu toczyły się zwykle przy niemal pustych trybunach. Po powrocie do swojego miasta, choć nie na swój stadion, frekwencja powinna się przynajmniej częściowo poprawić. Także dzięki dużemu sektorowi gości, który może się wypełniać przy okazji wielu meczów. Dla Cracovii, na której meczach frekwencja też w ostatnich latach systematycznie rosła, dwa dodatkowe mecze derbowe w sezonie to także sprzyjająca okazja, by wypełnić stadion. Choć dawna stolica Polski słynie z wielu rzeczy innych niż futbol, akurat w najbliższych miesiącach może w swoich drużynach piłkarskich mieć najlepsze wizytówki.

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