Papszun wybrał nowego kapitana Legii

Artur Jędrzejczyk pełnił funkcję kapitana Legii Warszawa aż do samego końca swojego pobytu przy Łazienkowskiej. Piłkarz spędził w klubie aż 17 sezonów w ciągu blisko dwóch dekad, stając się tym samym prawdziwą legendą stołecznego zespołu. Wraz z końcem czerwca umowa z 38-latkiem nie została przedłużona, wobec czego stało się jasne, iż trzeba będzie poszukać nowego kapitana.

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Nowy kapitan Legii

Decyzję w tej sprawie trener Marek Papszun ogłosił w środę - dwa dni przed pierwszym meczem ligowym z Pogonią w Szczecinie. Opaskę po "Jędzy" przejmie Bartosz Kapustka. 29-latek trafił do Legii latem 2020 roku z Leicester City. Decyzja 51-letniego szkoleniowca nie jest zaskoczeniem, gdyż Kapustka był już wcześniej zastępcą Jędrzejczyka w tej roli.

W przypadku braku Kapustki na boisku opaskę założy Rafał Augustyniak. Trzecim w kolejności jest natomiast Paweł Wszołek.

Papszun na konferencji prasowej przed meczem z Pogonią zdradził także skład rady drużyny. Decyzją sztabu znaleźli się w niej tacy zawodnicy jak Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Damian Szymański oraz Wojciech Urbański.

Wraca Ekstraklasa

Pierwszy mecz Legii z Pogonią rozpocznie się w piątek, 24 lipca o godzinie 20:30. Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Sport.pl, stacja Canal+ jako główny nadawca rozgrywek PKO BP Ekstraklasy przygotowała niespodziankę dla fanów obydwu zespołów. Więcej na ten temat znajdziecie w tekście: Świetne wieści dla fanów Legii i Pogoni. Jest decyzja Canal+.

W poprzednim sezonie stołeczny klub rzutem na taśmę mógł sobie zapewnić grę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jednakże w ostatnich minutach to GKS Katowice przeskoczył Legię w ligowej tabeli, kończąc rozgrywki na piątej lokacie, zostawiając tym samym podopiecznych Marka Papszuna z "pustymi rękami" jeśli chodzi o występy w Europie.