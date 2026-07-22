Rekordowe pieniądze dla klubów za MŚ. Tyle zapłaci im FIFA

Mistrzostwa świata 2026 dobiegły końca. Główne trofeum zgarnęła reprezentacja Hiszpanii, która w finale po emocjonującej walce pokonała 1:0 Argentynę, obrońców tytułu. Decydujące trafienie autorstwa Ferrana Torresa padło dopiero w dogrywce, kiedy ekipa z Ameryki Południowej grała w "10". Na Półwysep Iberyjski powędrowało nie tylko trofeum, ale i największa nagroda pieniężna - hiszpańska federacja zainkasowała aż 50 mln dolarów.

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Manchester City znów dostanie najwięcej za MŚ

Nie tylko drużyny narodowe otrzymały pieniądze za udział w mundialu, ale także kluby, których zawodnicy zostali powołani na turniej. Przed laty stworzono Program Świadczeń Klubowych FIFA (CBP), z którego pewna część pieniędzy trafia właśnie do klubów. Jak ustala się dokładną kwotę? "FIFA wypłaca tzw. odszkodowania na podstawie liczby dni, w których grają uczestnicy mundialu. Klubom przysługuje około 5000 dolarów dziennie za zawodnika, licząc od dnia obowiązkowego zwolnienia z rozgrywek do dnia następującego po ostatnim meczu reprezentacji w tych rozgrywkach" - czytamy na łamach "The Athletic".

W tym roku na wypłatę "odszkodowań" klubom, FIFA przeznaczyła aż 250 mln dolarów. Która drużyna otrzyma najwięcej? Jak donosi wyżej wspomniane medium, będzie to... Manchester City. I to po raz trzeci z rzędu. Na konto angielskiej drużyny ma wpłynąć około 4,4 mln dolarów. Kto znalazł się na drugim miejscu? FC Barcelona - aż 3,9 mln dolarów. Prowizoryczne podium tego zestawienia uzupełnia Bayern Monachium - 3,4 mln dolarów. Widać więc dominację europejskich klubów. Ba, w TOP 10 nie znalazł się żaden klub spoza Starego Kontynentu. Pierwszym spoza Europy jest saudyjski Al-Hilal, który ma zainkasować 2,3 mln dolarów.

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TOP 10 klubów, które najwięcej zarobią na MŚ 2026:

Manchester City - 4,4 mln dolarów FC Barcelona - 3,9 mln dolarów Bayern Monachium - 3,4 mln dolarów Arsenal - 3,3 mln dolarów PSG - 3,2 mln dolarów Atletico Madryt - 3,2 mln dolarów Crystal Palace - 2,7 mln dolarów Manchester United - 2,6 mln dolarów Real Madryt - 2,6 mln dolarów AC Milan - 2,4 mln dolarów.

Medium zaznaczyło jednak, że to wstępne szacunki, a na ostateczne kwoty trzeba poczekać. Teraz wielu zawodników z pewnością uda się na wakacje, ale nie potrwają one długo. Już wkrótce poszczególne ligi rozpoczną sezon. Ekstraklasa wystartuje już w ten weekend. Pierwszym spotkaniem kampanii będzie mecz Radomiaka Radom z beniaminkiem, Wieczystą Kraków. Początek w piątek, 24 lipca, o godzinie 18:00.