Eksperci jednoznacznie ocenili to co zrobił Lech Poznań w Superpucharze

Nowy sezon nie mógł zacząć się lepiej dla Lecha Poznań. "Kolejorz" na starcie rozgrywek mierzył się na własnym stadionie w Superpucharze Polski z Górnikiem Zabrze. Podopieczni trenera Nielsa Frederiksena wygrali 3:1, po bramkach Antoniego Kozubala, Mikaela Ishaka i Pablo Rodrigueza, dla "Górników" honorowego gola zdobył Maksym Khlan.

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Eksperci komentują triumf Lecha w Superpucharze Polski. "Po lekkim liftingu"

Damian Smyk z kanału Tetrycy zwrócił uwagę na to, że "Kolejorz" przeszedł lekki "lifting", Górnik potrzebuje natomiast większych zmian.

"Widać, że Lech po lekkim liftingu, a Górnikowi bliżej solidnego remontu. Zawsze gdzieś z tyłu głowy jest, żeby nie wyciągać wielkich wniosków z Superpucharu, ale widać, że Wojtas Mońka przez wakacje nie zmarniał, ofensywa nadal hula, a i przy Yegbo plusika można postawić" - pisze na portalu X Damian Smyk.

Autor kanału Poznański Express, poświęconemu Lechowi, Radosław Laudański zwrócił uwagę na dobrą grę Yannicka Agnero.

"Yannick Agnero nie przypomina siebie z poprzedniego sezonu. Jest dziś naładowany potężną energią. Nie ma dla niego straconych piłek, pracuje w odbiorze, ma szybkie odejście i dobre przyjęcie mąż Widać duży wzrost pewności siebie, obyśmy oglądali nieoczywiste objawienie talentu" - podkreśla Radosław Laudański.

Gra Lecha zrobiła duże wrażenie na jednym z najbardziej uznanych komentatorów piłkarskich, Rafale Wolskim, który również zwrócił uwagę na Agnero.

"Skutecznie i metodycznie Lech zmierzał do wygranej w 2. połowie. Nie ma przypadku w tym triumfie. Ciekaw jestem niezmiernie, czy w tym sezonie ujrzymy optymalną wersję Agnero. Jakieś przeczucie mam. Gratulacje, Lech Poznań" - pisze Rafał Wolski.

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"Jednym z zadań Łukasza Bortnika (Head of Physical Performance) miała być taka zmiana w letnich przygotowaniach, by Lech Poznań był bardziej świeży na starcie sezonu niż roku temu i przynajmniej w pierwszym meczu Kolejorz prezentował się zdecydowanie lepiej pod tym względem" - dodaje dziennikarz Przeglądu Sportowego, Mateusz Janiak.

"Sprawdziłbym szatnię Górnika w drugiej połowie na miejscu sztabu Michala Gasparika, bo nie wiem, gdzie podziali się zawodnicy z pierwszej części gry. Tam Lech też przeważał, ale po zmianie stron to była po prostu miazga. Lech przekonywujący przed Aarhus, Górnik... szkoda gadać" - podkreśla Kacper Chojnacki.

Lech Poznań rozpocznie eliminację Ligi Mistrzów od wyjazdowego spotkania z Aarhus GF. Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek, 21 lipca o godzinie 19:00.