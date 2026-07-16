Pokaz siły Lecha Poznań! Tak zagrali w meczu o Superpuchar

Lech Poznań w poprzednim sezonie został mistrzem Polski, a Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski. To oznaczało, że oba zespoły rozpoczną sezon meczem o Superpuchar Polski. Dla Górnika była to szansa na zdobycie tego trofeum drugi raz - ostatnio udało im się w 1988 roku. Poznaniacy mogli zostać najlepszą drużyną w historii tych rozgrywek - obecnie razem z Legią mają po sześć zwycięstw.

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Show w Poznaniu! Świetny mecz Lecha i Górnika

W pierwszych minutach tego spotkania dominowali Lechici, ale nie potrafili udokumentować tej przewagi zdobyciem bramki. Górnik momentami bronił się rozpaczliwie, co chyba trochę uśpiło gospodarzy, bo gdy w 14. minucie błąd popełnił Pablo Rodriguez - piłkarz Lecha źle wycofał piłkę, próbując podać głową - to w tyłach gospodarzy został tylko bramkarz i jeden obrońca. Zabrzanie szybko ruszyli z kontrą i chwilę później mogli cieszyć się z prowadzenia po bramce Maksyma Chłania.

To dla zawodników Lecha był wstrząs, który odbił się na ich grze w kolejnych minutach. Poznaniacy przestali tak chętnie atakować i coraz większą kontrolę nad meczem mieli Zabrzanie. Tylko że Lechowi wystarczył jeden dobry atak prawą stroną i błysk Walemarka, który w bardzo dobrym stylu, wszedł w pole karne i dograł do Antoniego Kozubala, który trafił na 1:1.

Do przerwy mieliśmy remis 1:1, ale bardziej zadowoleni mogli schodzić na nią Lechici. Wprawdzie nie wygrywali, ale to oni mieli więcej dobrych okazji w pierwszej połowie. W dodatku Górnik miał sporego pecha - w 40. minucie z powodu kontuzji nadgarstka, z boiska musiał zejść Jarosław Kubicki, czyli jeden z najlepszych środkowych pomocników wicemistrza Polski.

Pierwsza bramka w drugiej połowie padła chwilę po wznowieniu gry. Już w 47. minucie bramkę na 2:1 zdobył Mikael Ishak, który wykończył perfekcyjną akcję gospodarzy.

Górnikowi popsuło to wszystkie plany. Najgroźniejszym zawodnikiem Zabrzan pozostawał po przerwie Maksym Chłań, ale trudno wygrać z tak dobrze dysponowanym Lechem, gdy w ataku aktywny jest tylko jeden piłkarz. A Lech działał jak dobrze naoliwiona maszyna. W 69. minucie gospodarze zdobyli bramkę na 3:1. Swój błąd z pierwszej połowy zrekompensował Pablo Rodriguez, który trafił do siatki, dobijając do bramki uderzenie Yannicka Agnero.

Górnik walczył jeszcze o zdobycie gola kontaktowego, ale Lech był dziś po prostu zespołem zbyt dobrym. W samej końcówce Lechici byli blisko podwyższenia prowadzenia, ale trafienie Agnero nie mogło zostać uznane ze względu na spalonego. Poznaniacy wygrali więc 3:1 i notują bardzo dobre wejście w sezon. Oba zespoły czekają teraz na wtorek 21 lipca - tego dnia rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów. Już teraz zachęcamy do śledzenia meczów Aarhus - Lech i Fenerbahce - Górnik w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.