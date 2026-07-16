Oto co kibice Lecha zrobili Kuleszy. Transparent na całą trybunę

Superpuchar Polski tradycyjnie rozpoczyna nowy sezon w krajowej piłce nożnej. Rywalizacja mistrza ze zdobywcą pucharu to idealna okazja na dobry start dla jednej z utytułowanych drużyn. Tym razem Lech Poznań mierzy się z Górnikiem Zabrze.

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Polski Związek Piłki Nożnej chciał, by to spotkanie miało jak najwyższą rangę. Pomysły na podniesienie prestiżu Superpucharu jednak okazały się co najmniej kontrowersyjne. Mecz bowiem miał nie odbywać się już na stadionie mistrzów Polski. PZPN w maju ogłosił, że gospodarzem najbliższych spotkań o Superpuchar będzie Wrocław.

Kibice bez ogródek o Cezarym Kuleszy

Ostatecznie jednak Związek wycofał się z tych planów, gdyż kibice zarówno Lecha, jak i Górnika zagrozili bojkotem meczu. Oficjalne rozpoczęcie sezonu 2026/27 odbyło się więc na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Oba kluby nie mają jednak co liczyć na nagrody pieniężne za udział w Superpucharze. Fani nie zapomnieli o nieudanych pomysłach centrali, czemu dali wyraz już po pierwszym gwizdku sędziego.

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Na trybunie przeznaczonej dla najzagorzalszych kibiców Lecha wywieszona została podobizna prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszy. Karykaturalne przedstawienie działacza podpisane zostało zmodyfikowanym mottem federacji - zamiast "Łączy nas piłka", na oprawie można przeczytać hasło "Łączy was wóda". Poniosły się też tradycyjne wulgaryzmy skierowane w stronę PZPN-u.

Cezary Kulesza nieobecny na Superpucharze

Sam Cezary Kulesza nie zobaczył na żywo oprawy, ani nie usłyszał słów skierowanych w stronę dowodzonej przez niego federacji. Prezes PZPN-u nie pojawił się bowiem w Poznaniu, gdyż przebywa on obecnie w Stanach Zjednoczonych. - Z tego, co wiem, w wydarzeniu wezmą udział praktycznie wszyscy prezesi krajowych federacji piłkarskich. Jako prezes PZPN traktuję swoją obecność jako ważny element reprezentowania polskiej piłki na arenie międzynarodowej i po prostu jeden z moich obowiązków - wyjaśnił.

Po ciekawej pierwszej połowie Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1:1. Mecz trwa, a my zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.