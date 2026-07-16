Do Legii wpłynęła milionowa oferta! Jest decyzja ws. piłkarza

W Legii Warszawa sporo się dzieje podczas letniego okienka transferowego. Klub pozyskał pięciu nowych zawodników, wielu piłkarzy pożegnało się też z zespołem "Wojskowych". Władze stołecznej drużyny zrobią sporo, żeby uniknąć powtórki z zeszłego sezonu i walki o utrzymanie przez niemal całe rozgrywki.

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Ważna wiadomość dla Papszuna. Adamski zostaje w Legii

Wiadomo już, że do dyspozycji trenera Papszuna w rundzie jesiennej będzie jeden z najlepszych zawodników Legii w minionych rozgrywkach, Rafał Adamski. Dyrektor klubu, Fredi Bobić, zdradził w programie na kanale Meczyki, że "Wojskowi" odrzucili siedmiocyfrową ofertę za napastnika. Nie wiadomo, kto chciał pozyskać Adamskiego.

- Mieliśmy ofertę za Rafała Adamskiego, siedmiocyfrową. Zdecydowaliśmy jednak wspólnie, że go nie sprzedamy - przekazał Fredi Bobić.

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Adamski był wiosną kluczową postacią Legii

Bez Rafała Adamskiego Legii byłoby dużo trudniej wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. Napastnik trafił do stołecznego zespołu, w zimowym okienku transferowym z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wiosną zagrał w 13 meczach, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Jego trafienia często decydowały o zwycięstwach klubu. Kontrakt Adamskiego obowiązuje do 2029 roku, w związku z czym Legia ma duży komfort w negocjacjach z innymi klubami.

Legię latem opuściła cała grupa piłkarzy, w tym napastnik - Jean-Pierre Nsame. Oprócz tego stołeczny zespół pożegnał się z Kacprem Tobiaszem, Jurgenem Elitimem, Kacprem Urbańskim, Gabrielem Kobylakiem, Claudem Goncalvesem, Patrykiem Kunem, Arturem Jędrzejczykiem czy Janem Leszczyńskim. "Wojskowych" wzmocnili Zoran Arsenić, Ivan Brkić, Michal Sevcik, Robert Deziel Jr. i Łukasz Zjawiński.

Legia rozpocznie sezon w piątek, 24 lipca od wyjazdowego spotkania z Pogonią Szczecin.