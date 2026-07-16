Najnowsze informacje ws. transferu rewelacji mundialu do Ekstraklasy

Vozinha przyjeżdżał na mundial jako anonimowy bramkarz, który występuje na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Portugalii (GD Chaves). Podczas turnieju życie 40-latka mocno się zmieniło. Wraz z Republiką Zielonego Przylądka awansował do 1/16 finału. Kabowerdeńczycy sensacyjnie wyszli z grupy, w której były Hiszpania, Urugwaj i Arabia Saudyjska. Później zmierzyli się z Argentyną, dając z Albicelestes wielkie widowisko. Podopieczni Lionela Scaloniego wygrali 3:2 po dogrywce.

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Wieczysta chciała sprowadzić Vozinhę. "Pomysł się zrodził"

Vozinha zyskał miliony obserwujących na Instagramie i status bohatera narodowego. Bramkarz wielokrotnie popisywał się kapitalnymi interwencjami i nie dziwi, że pojawiły się kluby, które chcą go zatrudnić przed nowym sezonem.

Nad ściągnięciem gwiazdy mundialu zastanawiał się Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej Kraków. W programie Sport.pl "Studio Mundialowe" nowe informacje nt. potencjalnego transferu Vozinhi zdradził Marcin Brodziszewski, asystent trenera Kazimierza Moskala. Wiemy już, że Kabowerdeńczyk nie trafi do beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

- Na pewno pomysł w głowie wiceprezesa Wieczystej się zrodził. Nie wiem na jakim etapie to utknęło, na jakim się zatrzymało. Taki pomysł natomiast był. Z perspektywy mojej, czyli trenera, bardziej interesują mnie zawodnicy z pola. To były właściwie priorytety. W tę stronę poszliśmy mocno, ważne były kontakty prezesa, ale też dużą pracę wykonał skauting - powiedział Brodziszewski.

- Dwa dni temu z kolei pozyskaliśmy bramkarza, więc musimy sobie radzić z takim składem, jaki mamy. Dziś już nie ma tematu Vozinhi, ale wcześniej się pojawił - dodał po chwili.

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Przed Wieczystą historyczny, pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ekipa z Krakowa rozpocznie sezon w piątek (24 lipca). O godz. 18:00 zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.