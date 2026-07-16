Scaloni nie mógł uwierzyć. "Głos mi się łamie"

Mistrzostwa świata 2026 mają drugiego finalistę! Do Hiszpanii, która we wtorek pokonała w półfinale 2:0 Francję, dołączyła właśnie Argentyna. Aktualni obrońcy tytułu zmierzyli się w środę w Atlancie z wicemistrzami Europy - Anglikami i po pasjonującym boju wygrali 2:1. Ich trener Lionel Scaloni może za to stać się drugim w historii trenerem - po Vittorio Pozzo - który dwa razy z rzędu zdobył ze swoją reprezentacją tytuł mistrza świata.

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Mecz w pierwszej połowie nie należał do szczególnie atrakcyjnych dla oka widowisk. Było wiele walki, ale sytuacji podbramkowych oglądaliśmy niewiele. Dość powiedzieć, że żadna z ekip nie oddała wówczas choćby jednego celnego strzału. Dopiero po przerwie spotkanie otworzyło się dzięki bramce Anthony'ego Gordona w 55. minucie. Argentyna próbowała odpowiedzieć, zaciekle atakowała i doczekała się wyrównania. Na pięć minut przed końcem podstawowego czasu potężną bombę z dystansu posłał Enzo Fernandez i trafił na 1:1. Za to doliczonym - gola na wagę awansu strzelił Lautaro Martinez. Wynik 2:1 utrzymał się do końcowego gwizdka. Niedługo później przed kamerami stanął trener zwycięskiej ekipy - Lionel Scaloni.

Scaloni przemówił po meczu z Anglią

- Jesteśmy wyjątkowi i to nie jest arogancja, to serce. Ci ludzie (kibice - red.) pomogli nam wygrać mecz. Koszulka wymaga, żebyśmy dali z siebie wszystko do samego końca. Zawodnicy niczego nie ukrywają, czują to jak każdy inny mecz – powiedział Scaloni w rozmowie pomeczowej, cytowany przez portal "Ole!". - Nie mam słów. Damy z siebie wszystko, ale jest bardzo ciężko. Staram się, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest łatwe - dodał.

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Potem Scaloni pojawił się na konferencji prasowej. - Cieszcie się tym, dziękujcie zawodnikom. Głos mi się łamie. To dowód na tak wiele rzeczy: pracę zespołową, braterstwo, walkę do końca. Postaramy się wygrać finał, ale czego chcieć więcej? Poruszają mnie do głębi. Jestem bardzo wdzięczny, bez tej wspaniałej grupy byłoby to niemożliwe. Szczególne podziękowania dla tych, którzy wspierają nas zza linii bocznej i tych, którzy weszli z ławki rezerwowych – byli niezbędni. Dali z siebie wszystko i to widać - mówił będący w emocjach selekcjoner Argentyny.

Scaloni trafił ze zmianami. Przede wszystkim wpuścił na boisko Lautaro Martineza, który strzelił zwycięską bramkę. Ale docenił też innych. - Wiem, jacy oni są. Są dzicy, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dorastali w środowiskach, w których niczego się nie bali, rywalizowali od najmłodszych lat i wiele się od nich oczekiwało. To ich nie obciąża. Messi przejął piłkę w ostatnich minutach, De Paul, Montiel... Kiedy widzisz taki występ, to znaczy, że grają jak ośmiolatkowie. Nie myślą o odpadnięciu, ale o grze w piłkę. Robią to tak długo, jak trwa mecz.

- Najważniejsze jest to, jak radzisz sobie z sytuacjami. To niesamowity występ. Nie martwię się, co ludzie o mnie myślą. Jeśli w zdobędziemy mistrzostwo, to musimy iść dalej, a jeśli nie, to też musimy iść dalej. Hiszpania to świetna drużyna, jesteśmy przygotowani i analizujemy sytuację. Przekonująco wygrali półfinał. To mecz, z którego warto się cieszyć - zakończył Scaloni.

Finał mistrzostw świata odbędzie się w niedzielę 19 lipca w East Rutherford. Początek o godz. 21:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany dzień wcześniej w Miami o godz. 23:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z obydwu spotkań na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.