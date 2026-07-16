Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata. We wtorek, 14 lipca poznaliśmy pierwszego finalistę turnieju. Hiszpania zupełnie zdominowała kapitalnie dysponowaną dotychczas Francję, zwyciężając 2:0. Dzień później do "La Roja" dołączył zwycięzca starcia Anglia - Argentyna.

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Wielki triumf Argentyny. Po kapitalnej końcówce Messi i spółka awansowali do finału mundialu!

W pierwszej połowie meczu oglądaliśmy dosłownie... walkę. Oba zespoły popełniły aż 19 fauli. Trzeba powiedzieć, że mimo to spotkanie oglądało się przyjemnie, brakowało jednak uderzeń, w pierwszej połowie nie było ani jednego celnego strzału na bramkę. Zmieniło się to od początku drugiej części gry, w 55. minucie do siatki po asyście Morgana Rogersa trafił Antony Gordon. W dalszej części meczu Argentyna zupełnie zdominowała "Synów Albionu".

Starania przyniosły oczekiwany przez argentyńskich kibiców skutek. W 85. minucie do wyrównania po asyście Messiego doprowadził Enzo Fernandez. Argentyna dopięła swego. W doliczonym czasie gry zwycięstwo i finał mundialu po kolejnej asyście Messiego dał "Albicelestes" Lautaro Martinez. Argentyna pokonała Anglię 2:1.

Messi bohaterem półfinału mundialu. Oto co powiedział po meczu

Leo Messi rozgrywa kapitalny mundial. Argentyńczyk błyskawicznie pobił rekord w liczbie bramek Miroslava Klose. Legenda futbolu prezentuje wielką klasę w każdym meczu, notując co najmniej jedną bramkę lub asystę, nie inaczej było w starciu z Anglią. Messi zanotował dwie asysty, dzięki czemu wprowadził mistrzów świata do decydującego meczu, o obronę tytułu.

Po meczu doszło do wyjątkowych scen. Messi otrzymał od dziennikarza Mattiasa Pelicioniego replikę koszulki Diego Maradony z kultowego spotkania przeciwko Anglii z 1986 roku.

- Bez wątpienia Diego czerpie z tego ogromną radość, ponieważ dziś był dla niego wyjątkowy dzień. Mogliśmy dać mu tę radość i pozwolić mu doświadczać jej w dowolny sposób, z góry. Niech się nią cieszy, bo to również dar dla niego - powiedział kapitan Albicelestes w rozmowie z TyC Sports.

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A jak Messi podsumował to, co wydarzyło się w potyczce z Anglią? - To szaleństwo grać w dwóch finałach mundialu z rzędu. Ta drużyna jest niesamowita. Dziś po raz kolejny odwróciliśmy losy meczu, choć sytuacja zrobiła się bardzo trudna. Nigdy nie przestaliśmy wierzyć ani próbować. Graliśmy swoją piłkę, a gdy przegrywaliśmy, właśnie dzięki jakości naszej gry zepchnęliśmy rywali do obrony. Zamknęliśmy ich na własnej połowie i odczuwamy ogromną radość - podkreślił.

- To był wyjątkowy mecz z Anglią. Nie mogliśmy go przegrać. Ta drużyna nikomu niczego nie musi udowadniać, ale wiecie, jacy są Argentyńczycy, zawsze oczekują jeszcze więcej. Jestem przekonany, że gdybyśmy dziś przegrali, znalazłoby się wielu ludzi gotowych mówić różne głupoty. Nie daliśmy im do tego okazji. Wiedzieliśmy, że piłkarsko jesteśmy od nich lepsi. Oczywiście w takich spotkaniach stawką jest znacznie więcej niż sam futbol, dochodzi historia i ogrom emocji, ale właśnie dlatego ten mecz był tak wyjątkowy. I po prostu musieliśmy go wygrać - dodał.

Messi odniósł się także do krytyków reprezentacji Argentyny. - Po raz kolejny jesteśmy w finale mundialu, a przecież przyjechaliśmy tutaj jako aktualni mistrzowie świata. Przez ostatnie cztery lata byliśmy najlepsi, komu by się to nie podobało i cokolwiek by o nas mówiono. Dziś znowu jesteśmy wśród dwóch najlepszych drużyn świata. To pokazuje, że wszystko, co osiągnęliśmy, nie było przypadkiem i nikt niczego nam nie podarował. Dwa kolejne finały mistrzostw świata to osiągnięcie dostępne tylko dla nielicznych, a tej drużynie się to udało - skwitował.

Teraz przed Messim mecz o obronę tytułu mistrza świata. Messi wciąż walczy również o koronę króla strzelców, podobnie jak Kylian Mbappe ma na koncie osiem trafień. Za plecami tego duetu z siedmioma golami jest Erling Haaland, Norweg nie poprawi już jednak swojego wyniku. Do walki o koronę mogą się jeszcze włączyć walczący o brąz Anglicy - Harry Kane i Jude Bellingham. Początek meczu Argentyna - Hiszpania w niedzielę 19 lipca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego.