Bobcek może pobić transferowy rekord Ekstraklasy

Lechia Gdańsk jeszcze nie tak dawno była w gronie kandydatów do gry w europejskich pucharach. Gdańszczanie prezentowali się bardzo dobrze. Ostatnie tygodnie to jednak wyraźny spadek formy. Potwierdził to wyjazdowy pojedynek z Widzewem Łódź - niezwykle ważny w kontekście walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Widzew zwyciężył 3:1 i opuścił strefę spadkową, a Lechia do niej spadła.

Bobcek odejdzie do Ligue 1? Monaco poważnie zainteresowane

Wiosną - podobnie jak cały zespół - słabiej spisuje się najskuteczniejszy piłkarz, czyli Tomas Bobcek. Nie zmienia to faktu, że Słowak walczy o tytuł króla strzelców Ekstraklasy. Obecnie ma w rozgrywkach ligowych 17 goli. To taki sam dorobek, jakim legitymuje się Karol Czubak.

Mimo gorszej postawy w ostatnich miesiącach Bobcek może liczyć na zainteresowanie ze strony mocnych klubów. Na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek poinformował, że napastnika Lechii bacznie obserwuje AS Monaco.

Bobcek pobije transferowy rekord Ekstraklasy?

Obecnie Monaco zajmuje siódme miejsce w Ligue 1 i rywalizuje o miejsce w europejskich pucharach. Borek przekazał, iż Lechia może otrzymać za swojego kluczowego piłkarza 12 mln euro. Jeśli transfer doszedłby do skutku, byłby to rekord Ekstraklasy. Do tej pory najdroższymi piłkarzami odchodzącymi z polskiej ligi (wg Transfermarkt) byli: Kacper Kozłowski, Jakub Moder, Ante Crnac, którzy kosztowali po 11 mln euro.

Klub będzie musiał zejść z ceny?

Jeśli Lechia spadnie do PKO Ekstraklasy, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym Gdańszczanie będą musieli obniżyć cenę za swoich najważniejszych piłkarzy. Tymczasem jeszcze kilka miesięcy temu Lechia wyceniała swojego najlepszego strzelca na kwotę 15 mln euro. Jak na warunki naszej ligi mówimy o sporej sumie.

Na razie na pewno drużyna Carvera musi skupić się na tym, by do samego końca walczyć o utrzymanie. W następnej kolejce Lechia podejmie Legię Warszawa.