Podolski wygrywał Puchar Polski, gdy Niemcy napisali o jego imperium. Czarne chmury

Lukas Podolski w obecnym sezonie gra niewiele. Jeśli wchodzi na plac gry, to najczęściej przebywa na nim przez kilka lub kilkanaście minut. Ewidentnie więc zbliża się koniec bogatej kariery mistrza świata z 2014 roku. Jest jednak na to przygotowany. Już dawno bowiem zaczął działać poza piłkarską murawą. W 2018 roku Podolski wszedł w biznes gastronomiczny, a jego sieć kebabów ma już dziesiątki lokali w Niemczech i jeden w Zabrzu.

REKLAMA

Zobacz wideo Fenomenalny kebab Lukasa Podolskiego podbije Polskę!

Wątpliwości wokół kebabów Podolskiego

Lukas Podolski od 8 lat jest współwłaścicielem sieci kebabów Mangal. Wszedł w posiadanie 50 proc. akcji firmy poprzez swoje przedsiębiorstwo LP-Holding. Oficjalnie jednak nie pełni w nim funkcji zarządczych. Mimo to właśnie m.in. do fundacji Podolskiego niemieccy dziennikarze wysłali kilka pytań. Na jaki temat? Sprawa budzi kontrowersje.

Mięso, które jest sprzedawane przez sieć Mangal, a następnie promuje je sam piłkarz Górnika Zabrze, jest oznaczone jako "halal". To sugeruje, że zostało przygotowane zgodnie z zasadami islamu. Ten fakt nie budzi zastrzeżeń. Chodzi natomiast o organizację, która przyznaje danym lokalom gastronomicznym certyfikat, związany z żywnością "halal".

"Certyfikaty pochodzą od 'Europejskiego Instytutu Certyfikacji Halal' (EHZ). Organem prowadzącym ten instytut jest islamistyczne stowarzyszenie meczetów IGMG. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) w swoim najnowszym raporcie dotyczącym islamizmu w Niemczech określa IGMG jako 'obecnie największą organizację islamistyczną w Niemczech'" - informuje portal focus.de.

"W aktualnym raporcie Ochrony Konstytucji kraju związkowego Badenia-Wirtembergia czytamy, że IGMG jest 'największą i najważniejszą organizacją' z kręgu religijno-politycznego ruchu 'Milli Gorus' w Niemczech. Ruch ten dąży do ustanowienia 'sprawiedliwego porządku na fundamencie islamskim', który w dłuższej perspektywie miałby zastąpić wszystkie inne systemy polityczne, uznawane przez nich za 'nieistotne' - zaznaczyli dziennikarze z Niemiec.

Czy zatem Podolski pośrednio wspiera ruch islamistyczny, promując go swoją marką w ramach sieci kebabów?

"Mangal Doner nie dokonuje uboju samodzielnie, lecz pozyskuje mięso od zewnętrznych dostawców. Mangal Doner nie zleca certyfikacji żadnym jednostkom i nie narzuca swoim dostawcom wytycznych w tym zakresie. Ewentualna certyfikacja produktów halal leży zatem w gestii poszczególnych dostawców" - tak dziennikarzom niemieckiego "Focusa" odpowiedzieli przedstawiciele firmy, której współwłaścicielem jest Lukas Podolski.

Górnik Zabrze po zdobyciu Pucharu Polski zachowuje szanse na wywalczenie także mistrzostwa kraju. W tabeli Ekstraklasy zajmuje bowiem 2. miejsce, tracąc do Lecha Poznań 6 punktów. Drużyna z Górnego Śląska rozegrała jednak jedno spotkanie mniej. Do zakończenia sezonu Zabrzanom pozostały cztery mecze: z Zagłębiem (dom), Arką (wyjazd), Wisłą Płock (wyjazd) oraz Radomiakiem (dom).