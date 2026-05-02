Szaleństwo! Konferencja trenera Górnika przerwana. Oto co zrobili piłkarze

2 maja 2026 na zawsze zapisze się w historii Górnika Zabrze, Górnicy siódmy raz, po 54 latach triumfowali w rozgrywkach Pucharu Polski. Podopieczni trenera Michala Gasparika w decydującym starciu pewnie pokonali 2:0 Raków Częstochowa.

Wielki triumf Górnika na Stadionie Narodowym

Podopieczni trenera Gasparika triumfowali na Stadionie Narodowym w obecności takich klubowych legend jak Włodzimierz Lubański czy Stanisław Oślizło, który wzniósł w górę Puchar Polski. Gole dla mistrzów krajowego czempionatu zdobywali w 32. minucie Roberto Massimo oraz w 65. minucie Maksym Khlan. Ostatnio śląski zespół wygrał rozgrywki w 1972 roku.

Wielka radość piłkarzy Górnika. Przerwali konferencję prasową swojego trenera

Głos podczas pomeczowej konferencji prasowej zabrali Lukas Podolski i trener Górnika Zabrze, Michal Gasparik. Spotkanie z mediami zostało w pewnym momencie przerwane przez piłkarzy mistrzowskiego zespołu. Świętujący Górnicy otoczyli swojego trenera z pucharem za triumf w rozgrywkach.

Sezon 2025/2026 już przeszedł do historii Górnika, piłkarze śląskiego zespołu mogą jednak sprawić, że będzie jeszcze lepszy. Górnicy wciąż mają duże szanse na wygranie Ekstraklasy, do liderującego stawce Lecha Poznań tracą zaledwie trzy punkty, podopieczni trenera Gasparika w lidze rozegrają jeszcze cztery mecze.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 maja, Górnik zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. Ostatni tytuł ligowy trafił do Zabrza w 1988 roku.