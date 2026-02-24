Tak Boniek podsumował hitowy transfer gwiazdy Legii do Widzewa

Jeszcze niedawno wydawało się, że Legia Warszawa nie sprzeda Steve'a Kapuadiego. Środkowy obrońca był o krok od gry w Cremonese, ale ostatecznie wrócił do stolicy Polski. Tymczasem ofertę za tego zawodnika złożył Widzew Łódź. Czterokrotni mistrzowie kraju chcą zapłacić za ten transfer w jednej transzy, a to bardzo zadowala Legię.

Portal Meczyki.pl poinformował, że kwota transferu ma wynieść około 3 miliony euro. Legia musi jednocześnie podzielić się pieniędzmi z Wisłą Płock (poprzedni klub Kapuadiego), która zagwarantowała sobie aż 30 procent od zysku z kolejnej transakcji tego zawodnika. Wątpliwości co do ogólnej kwoty transferu wyraził Zbigniew Boniek na antenie kanału "Prawda Futbolu" na platformie YouTube.

- To chyba nie jest prawdziwa suma. To takie strzelanie, które ma miejsce już nie pierwszy raz - ocenił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek przyznał, że z perspektywy Widzewa to jak najbardziej trafny transfer. Bardziej jednak nie rozumie w tej całej sytuacji postawy Legii. W końcu oba te zespoły wciąż walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

- Mam nadzieję, że Widzew się utrzyma i być może zdobędzie Puchar Polski, co otworzyłoby mu nowe możliwości. Natomiast spójrzmy, gdzie jest Widzew, a gdzie Legia. Ten drugi klub wyraźnie się osłabia - podkreślił.

- Gdy to usłyszałem, na początku wydawało mi się, że to jest szopka - dodał później wprost Boniek. - Jestem zdziwiony decyzją Legii. Nie wierzyłem, że Legia może oddać piłkarza Widzewowi w tak "ciepłym" momencie (...) Wydaje mi się, że Legia traci najlepszego obrońcę. Pod tym względem ruch Widzewa jest bardzo ciekawy - kontynuował.

Tego najbardziej potrzebowałby Widzew

Boniek przyznał również, że środek obrony oczywiście jest bardzo ważny, ale być może Łodzianie powinni dokonać wzmocnienia na innej pozycji.

- Widzew bardziej potrzebowałby napastnika. Jest właściwie Bergier, który strzela gole. Zeqiri to jest błąd. Dostał mnóstwo czasu, ale on ani nie jest szybki, ani waleczny. Nie jest też silny i nie potrafi grać pod obrońcami - dodał.

A jak Boniek ocenia grę Kapuadiego? - Jest jednym z najlepszych obrońców w Ekstraklasie w ostatnich dwóch latach. Wejdzie do szatni i praktycznie będzie miał zapewnione miejsce w składzie. Wiadomo, że to wiąże się z tym, że kolejka niezadowolonych się zwiększy - skwitował.

Legia i Widzew zajmują odpowiednio 16. oraz 17. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Obie ekipy zgromadziły po 24 punkty.