Media: Szykuje się rewolucja w piłce nożnej! Oto nowe przepisy

Światowe władze futbolu od dawna szukają sposobów, by ograniczyć przeciąganie gry w końcówkach spotkań. Podczas mundialu w Katarze arbitrzy otrzymali jasne wytyczne, by skrupulatnie doliczać stracone minuty. Obecnie podstawą jest zatwierdzenie przepisu, zgodnie z którym bramkarz przetrzymujący piłkę dłużej niż osiem sekund oddaje rywalom rzut rożny. Wcześniej testowano to rozwiązanie w kilku krajach. Jeśli wyrzuty z auty będą trwały zbyt długo, to posiadanie piłki również ma przejść na stronę przeciwną.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Mourinho po zachowaniu Prestianniego: Niestety trener, trybuny i klub poszli za swoim piłkarzem

Ważne głosowanie przed IFAB

Teraz na horyzoncie pojawia się kolejna zmiana. Bardzo możliwe, że zostałaby wprowadzona jeszcze przed mundialem, który ma rozpocząć się 11 czerwca.

Jak informują BBC oraz ESPN, International Football Association Board (IFAB) ma w sobotę poddać pod głosowanie nową regulację dotyczącą zawodników wymagających pomocy medycznej. Zgodnie z propozycją, piłkarz, który skorzysta z interwencji sztabu medycznego, musiałby opuścić boisko na minimum minutę, zanim wróci do gry

Pomysł nie jest nowy. Już pod koniec ubiegłego roku dyskutowano nad wprowadzeniem nawet dłuższej, dwuminutowej przerwy. W styczniu pojawiły się jednak wątpliwości, czy tak długi okres nie byłby zbyt dotkliwy dla drużyn.

Wyjątki i kontrowersje wokół projektu

Proponowane przepisy przewidują pewne odstępstwa. Z obowiązku zejścia z murawy wyłączeni mieliby być bramkarze oraz wykonawcy rzutów karnych. Również w sytuacji, gdy faulujący zawodnik zostałby ukarany żółtą lub czerwoną kartką, poszkodowany mógłby pozostać na boisku. Celem zmian jest ograniczenie symulowanych urazów, które bywają wykorzystywane do "zabijania" czasu.

Inspiracją dla nowych regulacji są rozwiązania funkcjonujące w Major League Soccer. W MLS przepis wchodzi w życie, gdy zawodnik leży na murawie dłużej niż 15 sekund i potrzebna jest pomoc fizjoterapeuty.

Nie brakuje jednak obaw. Krytycy wskazują, że obowiązkowa, minutowa nieobecność mogłaby osłabić zespół w kluczowym momencie meczu. W poprzednim sezonie Manchester United wyrażał niezadowolenie, gdy Matthijs de Ligt musiał opuścić boisko po urazie głowy, a Brentford FC zdobyło bramkę w czasie jego nieobecności.

Choć panuje powszechna zgoda, że część zawodników nadużywa przerw medycznych w końcówkach spotkań, wielu ekspertów podkreśla, że nowe przepisy nie powinny uderzać w tych, którzy rzeczywiście doznali kontuzji. Ostateczna decyzja IFAB może więc wywołać szeroką dyskusję w całym piłkarskim środowisku.

Czytaj także: Trener giganta chce przeniesienia mundialu! "To hańba"

Działacze proponują również ograniczenie zmiany zawodnika do 10 sekund - w przeciwnym razie drużyna nie będzie miała prawa do natychmiastowego wystawienia zmiennika. Ponadto planują rozszerzyć uprawnienia VAR, szczególnie w odniesieniu do drugich żółtych kartek.