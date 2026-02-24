Trwały derby, gdy trybuna stanęła w ogniu. Straty oszacowano na fortunę

Derby Belgradu, a więc mecze pomiędzy Crveną Zvezdą a Partizanem, to najbardziej prestiżowe spotkania w serbskiej piłce klubowej. Niestety przy okazji należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Wszystko przez fanatycznych kibiców jednej i drugiej drużyny, między którymi od lat dochodzi do ostrych starć. Tym razem również nie obyło się bez przerażających scen.
W niedzielę oba kluby zmierzyły się na domowych obiekcie Crvenej Zvezdy - Stadionie Rajko Miticia, czyli popularnej Maracanie. Praktycznie przez całe spotkanie kibicom towarzyszyła pirotechnika. Niestety w drugiej połowie przekroczono absolutnie wszelkie granice. W pewnym momencie fani Partizana podpalili fragment południowej trybuny, a setki krzesełek stanęło w płomieniach.
Jak relacjonował serbski portal mondo.rs, sytuacja stała się na tyle poważna, że na stadion przybyli strażacy. Mecz został więc na dłuższą chwilę przerwany. Na szczęście pożar udało się ugasić i obyło się bez ofiar. Niestety mocno ucierpiało wyposażenie obiektu. Część krzesełek została spalona, a część połamana. Do tego doszła uszkodzona tablica wyników, zdemolowane toalety, a także bramy wokół stadionu. Według serbskich mediów straty szacuje się na 200 tys. euro.
Ekipa Crvenej Zvezdy musi teraz szybko wzięć się za naprawę szkód, bo już w czwartek czeka ją kolejny domowy mecz. Tym razem zmierzy się w 1/16 finału Ligi Europy z francuskim Lille. Do tego czasu prace powinny zostać zakończone. - Wydaje się, że tym razem szkody były większe niż kiedykolwiek wcześniej i nie ma wątpliwości, że Crvena Zvezda zgłosi się do Partizana, aby zapłacił za wszystkie szkody na stadionie dokonane przez czarno-białych kibiców - podsumowało mondo.rs.
Sam niedzielny mecz zakończył bardzo wysokim zwycięstwem Crvenej Zvezdy. Mistrzowie kraju wygrali 3:0 po golach Kostova, Arnautovicia i Kataia. Dzięki temu po 24 kolejkach prowadzą w ligowej tabeli z czterema punktami przewagi nad drugim Partizanem.