14 lat i koniec?! Najdłuższa hegemonia w Europie chyli się ku upadkowi

Łudogorec Razgrad był absolutnym piłkarskim fenomenem na skalę Europy. Bułgarski klub do najwyższej klasy rozgrywkowej awansował w 2011 r. i od tamtej pory rozpoczął absolutną dominację w swoim kraju. Już w pierwszym sezonie zdobył mistrzowski tytuł i w każdym kolejnym go bronił. Wygląda jednak na to, że fantastyczna passa tym razem dobiegnie końca.

14 lat i koniec? Szykuje się zmiana warty w Bułgarii

Aż do ostatniego sezonu Łudogorec w sumie uzbierał 14 mistrzostw kraju z rzędu, co jest najdłuższą serię w europejskim futbolu. Równie okazałą mógł się pochwalić jedynie Lincoln Red Imps z Gibraltaru w latach 2003-2016. Oczywiście do końca rozgrywek w Bułgarii pozostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz wydaje się, że ekipa z Razgradu może mieć spory problem, by pobić rekord Gibraltarczyków.

Wskazuje na to aktualna sytuacja w tabeli ligi bułgarskiej. Łudogorec od dłuższego czasu zajmuje w niej drugie miejsce - za Levskim Sofia. Na domiar złego w poniedziałek zaliczył kolejną bolesną wpadkę. Niespodziewanie przegrał na wyjeździe z 11. w tabeli Botewem Płowdiw 1:2 i to pomimo - wydawać by się mogło - sprzyjających okoliczności.

Co za wpadka Łudogorca! Rywal odjechał na dobre?

Łudogorec od 48. minuty przegrywał po trafieniu Nikołaja Minkowa, ale w końcówce wydawało się, że odwróci losy spotkania. Najpierw w 81. minucie wyrównanie dał Idan Nachmias, a po chwili piłkarz Botewu Nikola Soldo obejrzał czerwoną kartkę. Goście grali zatem w przewadze, ale okazji nie wykorzystali. Zamiast tego w trzeciej minucie doliczonego czasu sami stracili bramkę. Zdobył ją Carlos Algarra i niespodzianka stała się faktem.

Przy takim wyniku strata Łudogorca do liderującego Levskiego powiększyła się aż do 10 punktów. Rywale pozostają niepokonani w lidze od 7 grudnia, ale żeby utrzymać prowadzenie do końca, muszą zachować mnóstwo koncentracji. Do zakończenia sezonu zasadniczego w Bułgarii pozostaje jeszcze osiem kolejek. Później zaś cztery najlepsze drużyny rozegrają między sobą sześć dodatkowych meczów w ramach grupy mistrzowskiej. Łudogorec czekają więc prawdopodobnie jeszcze trzy bezpośrednie mecze z Levskim i tylko w nich będzie mógł odrobić 9 punktów. Na tym etapie nie można go zatem całkowicie skreślać.