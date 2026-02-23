Trener giganta chce przeniesienia mundialu! "To hańba"

Paulo Fonseca to szkoleniowiec, który nie boi się podejmowania trudnych tematów. Po ataku Rosji na Ukrainę Portugalczyk zabrał głos o wojnie toczącej się w ojczyźnie jego żony Kateryny, wspominał wówczas ucieczkę z bombardowanego Kijowa. Sam Fonseca przez trzy lata prowadził Szachtar Donieck. W rozmowie z portalem A Bola obszernie wypowiedział się o naszych wschodnich sąsiadach. Obecny trener Olympique Lyon zaatakował również Donalda Trumpa i Gianniego Infantino.

Portugalski trener w mocnych słowach o Trumpie i Infantino. Apeluje o przeniesienie mundialu

Paulo Fonseca w mocnych słowach skrytykował Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. Portugalczyk w negatywny sposób odniósł się do organizacji mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.

"Prawda jest taka, że my, którzy kochamy piłkę nożną, wolelibyśmy, aby Mistrzostwa Świata odbyły się gdzie indziej, a nie w Stanach Zjednoczonych, nie w tym momencie" - powiedział Fonseca na łamach portalu A Bola.

Infantino dostało się natomiast za coraz bardziej śmiałe próby reintegracji Rosji z piłkarskimi rozgrywkami w Europie i na świecie.

"To tak, jak z prezydentem Infantino, który uważa, że Rosja powinna wrócić do rozgrywek. Czy będziemy grać z Rosją w Moskwie, skoro Ukraińcy nie mogą grać na własnym terytorium? Kraj pod okupacją nie może rywalizować w europejskich rozgrywkach u siebie, ale Rosja może? Dla mnie to niedopuszczalne" - grzmi Fonseca.

"To hańba"

Fonseca w brutalnych słowach porównał również szefa FIFA do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Portugalczyk skomentował również przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA.

"Prezydent Infantino robi to samo co prezydent Trump. Dba o interesy gospodarcze, a zapomina o ludziach. Wiecie, co poczułem, kiedy to zobaczyłem? Wstyd. To takie smutne, piłka nożna na to nie zasługuje. To hańba" - w tak mocnych słowach Fonseca porównał Donalda Trumpa i Gianniego Infantino.

Prowadzony przez Fonsecę Lyon znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Ligue 1. W najbliższy weekend zagra na wyjeździe ze Strasburgiem. Portugalczyk zdradził na łamach A Bola, że chciałby kiedyś poprowadzić reprezentację Ukrainy.