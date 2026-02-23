Polacy zagrali przeciwko sobie w Serie A. Oto jak im poszło

W poniedziałkowy wieczór (23 luty) doszło do polskiego meczu w 26. kolejce włoskiej Serie A. Bologna z Łukaszem Skorupskim w składzie podejmowała Udinese, w pierwszej jedenastce gości oglądaliśmy Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksę. W dodatku trenerem Udinese jest były szkoleniowiec Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin Kosta Runjaić, a kapitanem były piłkarz Lecha Poznań Jesper Karlstrom. Oba zespoły znajdują się w środku ligowej stawki.

Bezbarwna pierwsza połowa w starciu sytych kotów

W pierwszym kwadransie żadna ze stron nie uzyskała wyraźnej przewagi. Nieźle w barwach Bianconerich wyglądał Nicola Zaniolo, który próbował bez większego efektu stworzyć zagrożenie pod bramką Łukasza Skorupskiego. W kolejnych 15 minutach uaktywnił się lider Bologni Riccardo Orsolini. W 22. minucie piłkarz gospodarzy próbował strzału zza pola karnego, ale został zablokowany. najgroźniejszą sytuacje w pierwszej części gry Bolonia wykreowała w 40. minucie. Santiago Castro przyjął dośrodkowanie z boku boiska, a następnie oddał strzał z krawędzi pola karnego. Piłka poleciała wysoko nad poprzeczką. Do przerwy na Stadio Renato Dall'Ara nie oglądaliśmy goli.

Triumf Bologni. Były piłkarz Lecha Poznań głównym winowajcą

Pierwsza część drugiej połowy w starciu włoskich sytych kotów miała podobny przebieg jak pierwsza część spotkania. Na Stadio Renato Dall'Ara działo się niewiele. W 55. minucie szansę na gola miał Orsolini. oddał jednak słaby strzał, który przechwycił Maduka Okoye. W 59. minucie z dystansu przymierzył Jakub Piotrowski, jego uderzenie daleko minęło się z bramką strzeżoną przez Łukasza Skorupskiego.

Przełom w spotkaniu nastąpił w 75. minucie. Arbiter początkowo odgwizdał rzut wolny dla Bologni przed polem karnym po faulu Jespera Karlstroma. Po chwili doszło jednak do interwencji VAR-u. Problemy byłego piłkarza Lecha Poznań okazały się dużo większe, bowiem sędzia finalnie wskazał na jedenasty metr. Karnego na gola zamienił Federico Bernardeschi. W 80. minucie świetną szansę na podwyższeniu wyniku miał Juan Miranda, ale w katastrofalny sposób uderzył w stronę bramki Okoye. Goście nie poddawali się do samego końca. W 90. minucie z rzutu wolnego Łukasza Skorupskiego sprawdził Jakub Piotrowski. Bramkarz reprezentacji Polski skutecznie zatrzymał strzał polskiego pomocnika. W doliczonym czasie gry zrobiło się ponownie groźnie po uderzeniu Zaniolo. Goście nie byli jednak w stanie znaleźć rozwiązania na Skorupskiego. Bologna pokonuje Udinese 1:0.

Bologna dzięki zwycięstwu awansowała na 8. pozycję w ligowej tabeli, Udinese jest na 11. miejscu. Zespół Łukasza Skorupskiego w czwartek zagra rewanżowe spotkanie w Lidze Europy z Brann, Włosi wygrali pierwszy mecz 1:0.