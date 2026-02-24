Właściciel Widzewa przerwał milczenie. Te słowa są niepokojące

Widzew Łódź na wiosnę w czterech rozegranych spotkaniach zdobył cztery punkty z 12 możliwych. Wygrał w Płocku z Wisłą (2:0) i zremisował z Cracovią (0:0), ale przegrał z Jagiellonią (1:3) i GKS Katowice (0:1). Te wyniki, a także inne wyniki ligowe składają się na fakt, że Łodzianie po 22 meczach zajmują miejsce w strefie spadkowej, wyprzedzając tylko Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Mimo tego właściciel klubu nie myśli dziś o potencjalnej degradacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Właściciel Widzewa mówi o spadku. Zaskoczenie

- Jest jeszcze dużo czasu i nikt w klubie nie zajmuje sobie głowy walką o utrzymanie. Ten sezon jest taki, że w zasadzie każdy w lidze gra zarówno o puchary, jak i o utrzymanie - powiedział Robert Dobrzycki w Magazynie "GOL" na antenie TVP Sport. To słowa o tyle zaskakujące, że Łodzianie są przecież na miejscu spadkowym.

Widzew od początku tego sezonu wydał już ponad 20 milionów euro na transfery. Tylko zimą sprowadził: Osmana Bukariego (5,5 mln euro) z Austin, Christophera Chenga z Sandefjordu (900 tys. euro), Carlosa Isaaca z Cordoby (milion euro), Bartłomieja Drągowskiego z Panathinaikosu (300 tys. euro), Emila Kornviga z Brann (3 mln euro) i Przemysława Wiśniewskiego (3 mln euro).

A to przecież nie koniec, bo media od soboty informują o zainteresowaniu Łodzian obrońcą Legii Warszawa - rywala w walce o utrzymanie. Steve Kapuadi, według portalu meczyki.pl we wtorek przejdzie testy medyczne przed transferem do Widzewa.

- Wyższe cele to na pewno europejskie puchary. Jakiekolwiek. To się będzie dla nas liczyć w następnym sezonie - powiedział w tym samym programie Dobrzycki.

Oto ile kasuje Tomasiak za reklamę. Takiej umowy już raczej nie podpisze

Podopieczni trenera Jovicevicia w najbliższą sobotę 28 lutego zagrają u siebie z Pogonią Szczecin. Mecz rozpocznie się o 14:45. Już 3 marca, w być może jeszcze ważniejszym dla siebie spotkaniu, zagrają z kolei z GKS Katowice w ćwierćfinale Pucharu Polski. To właśnie przez krajowy puchar wiedzie najkrótsza droga do europejskich pucharów.