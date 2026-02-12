Co za wieści przed meczem z Legią. Sensacyjny transfer

Legia Warszawa kiepsko rozpoczęła rundę wiosenną Ekstraklasy. Pod wodzą Marka Papszuna nie wygrała dotąd ani jednego meczu o stawkę. Najpierw sensacyjnie przegrała u siebie z Koroną Kielce 1:2, a potem z trudem zremisowała na wyjeździe z Arką Gdynia 2:2. Dlatego też wciąż tkwi w strefie spadkowej z dorobkiem zaledwie 20 punktów. Fatalną serię spróbuje przełamać w Katowicach. Nie będzie jednak o to łatwo, bo rywal tuż przed tym starciem dokonał znaczącego ruchu.

GKS Katowice ogłosił na dwa dni przed meczem z Legią. Pomocnik wraca do Polski

W środę, na dwa dni przed planowanym meczem, GKS Katowice oficjalnie ogłosił transfer Damiana Rasaka. - Damian Rasak został zawodnikiem GKS-u Katowice. 29-letni pomocnik trafia do naszego klubu z węgierskiego Ujpest FC na zasadzie transferu czasowego obowiązującego do końca 2026 roku - czytamy na stronie internetowej klubu.

Rasak w rozgrywkach Ekstraklasy zebrał już spore doświadczenie. W sumie wystąpił w niej w 215 meczach w barwach Wisły Płock i Górnika Zabrze. Strzelił w nich 14 goli i zaliczył tyle samo asyst. W styczniu zeszłego roku za 300 tys. euro odszedł z Górnika do węgierskiego Ujpestu. Spędził tam nieco ponad rok i był podstawowym zawodnikiem. W tym sezonie rozegrał dla niego 19 spotkań. Ostatnie dwa w całości spędził jednak na ławce rezerwowych.

W przypadku GKS-u Katowice jest to już trzeci transfer przychodzący tej zimy. Wcześniej ekipa z Górnego Śląska ściągnęła Erika Jirkę z Piasta Gliwice oraz Mateusza Wdowiaka z Zagłębia Lubin. O miejsce w składzie Rasak powinien rywalizować z Mateuszem Kowalczykiem, Sebastianem Milewskim czy Jesse Boschem.

Wspomniany mecz GKS Katowice - Legia Warszawa odbędzie się w piątek 13 lutego o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.