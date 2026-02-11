Niemcy trąbią o Polaku. "Klejnot Bundesligi"

Końcówka 2025 roku była dla Kacpra Potulskiego spełnieniem marzeń. 18-latek stał się ważnym punktem 1.FSV Mainz 05, w barwach którego udało mu się zadebiutować w Bundeslidze i Lidze Konferencji. Środkowy obrońca strzelił nawet gola Bayernowi Monachium w zremisowanym 2:2 meczu ligowym.

Tak nazywają Potulskiego w Niemczech. "Klejnot"

To sprawiło, że Polak znalazł się na celowniku wielu klubów z Anglii i Włoch - w tym AC Milanu, Interu czy Chelsea, o czym informował niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg na portalu X. Plotki o możliwym odejściu sprawiły, że Potulski jest wychwalany w mediach jeszcze bardziej, niż dotychczas.

"Fussballdaten" określił polskiego stopera mianem "odkrycia sezonu" w Bundeslidze i podkreślił jego dobre występy w ekipie z Moguncji. "Za swoją grę regularnie otrzymywał pozytywne oceny" - czytamy.

"FootBoom" z kolei nazywa Potulskiego "młodą gwiazdą". Nieco z prawdą mija się jednak stwierdzenie, że jest "kluczową postacią kadry do lat 21", gdyż jak do tej pory zagrał w niej tylko jedno spotkanie - we wrześniu zeszłego roku przeciwko Macedonii.

Portal "90min" zdobył się na porównanie polskiego obrońcy do "klejnotu" i chwali go za nieustępliwość w odbiorze piłki. "Nie ma przypadku, że z Potulskim w wyjściowej jedenastce Mainz przegrało tylko dwa z siedmiu spotkań" - pisze autor artykułu Fabian Kuepper.

Kontrakt Kacpra Potulskiego z Mainz obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Obecnie serwis Transfermarkt wycenia go na 2,5 miliona euro. W ekipie z Moguncji młodzieżowy reprezentant Polski rozegrał jak do tej pory 12 meczów - siedem w Bundeslidze i pięć w Lidze Konferencji.

Zespół 18-latka zajmuje 14. miejsce w Bundeslidze z 21 punktami i ma dwa punkty więcej od Werderu Brema, który znajduje się na miejscu barażowym. W piątek Mainz zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.

