Kulesza już planuje mundial. To szykuje Polakom

Wyłoniono już 42 drużyny, które wezmą udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Pozostałe sześć miejsc zostanie przyznanych zwycięzcom baraży. Poznamy ich w marcu.

O przepustkę na amerykański mundial wciąż walczy reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni z bilansem pięciu zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki zajęli drugie miejsce w grupie G eliminacji strefy UEFA, ustępując jedynie Holendrom. Pozwoliło to awansować do baraży.

Reprezentacja Polski w boju o mundial

W półfinale podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią. Mecz ten odbędzie się 26 marca na Stadionie Narodowym. Zwycięzcę tego starcia czekać będzie wyjazdowy pojedynek o bilety na mistrzostwa świata. Gospodarzem będzie Szwecja bądź Ukraina - w przypadku naszych wschodnich sąsiadów, decydujące spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji.

"O awansie będą decydować detale, umiejętności i indywidualności" - powiedział niedawno Jan Urban. Selekcjoner uważa wszystkie reprezentacje za podobne poziomem. To oznacza, że nie można z góry założyć porażki w barażach. Polski Związek Piłki Nożnej już przygotowuje się do ewentualnego wyjazdu na organizowane przez Meksyk, Kanadę i USA mistrzostwa świata.

Oto plan PZPN-u. Dwa mecze przed MŚ

Jak informuje TVP Sport, powstał już wstępny plan dotyczący meczów towarzyskich rozgrywanych przed mundialem. Zakłada on zorganizowanie dwóch sparingów. Pierwszy z nich odbyłby się w Polsce, najpewniej w Warszawie, zapewne 2 lub 3 czerwca (wtorek lub środa). Rywalem będzie drużyna, która nie poleci do Ameryki.

Niemal natychmiast po tym spotkaniu kadrowiczów będzie czekać wylot do Meksyku, tam bowiem zwycięzca baraży rozegra swój pierwszy mecz na MŚ. W ramach przygotowań zorganizowany będzie drugi sparing - natomiast brak szczegółów dotyczących rywala. Mecz ten zorganizowany będzie w dniach 6-8 czerwca (sobota-poniedziałek), co najmniej tydzień przed pierwszym spotkaniem fazy grupowej.

Jeżeli reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata, w grupie F zmierzy się z Tunezją, Japonią oraz... Holandią, czyli grupowym rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach. Amerykański mundial rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca.