Była 94. minuta. Sędzia dyktuje rzut karny dla Widzewa. Oto co się stało

Widzew ma mocarstwowe plany, łódzki zespół zimą wydał blisko 15 milionów euro na transfery sprowadzając m.in. reprezentantów Polski - Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Póki co zespół prowadzony przez trenera Jovicevica znajduje się jednak w strefie spadkowej, a w pierwszej wiosennej kolejce przegrał na własnym obiekcie 1:3 z Jagiellonią Białystok. Tym razem Widzewiaków czekał mecz z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, czyli GKS-em Katowice. Gieksa prezentuje się coraz lepiej, a z naszpikowanym gwiazdami rywalem walczyła o trzecie zwycięstwo z rzędu. Jak przebiegło spotkanie?

Widzew dostał cios do przerwy. GKS prowadził po bramce w ostatnich sekundach pierwszej połowy

Oba zespoły szukały swoich szans od początku spotkania. W ofensywie Widzewa aktywni byli Osman Bukari i Sebastian Bergier, u gospodarzy dośrodkowań próbował Bartosz Nowak, który ostatnio przedłużył umowę z klubem. Pierwszą groźną sytuację stworzył sobie GKS, za sprawą Alana Czerwińskiego, który uderzył obok słupka. W kolejnych minutach lepsze wrażenie sprawiała Gieksa. Piłkarze z Katowic spuentowali swoją dobrą grę w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Lukas Klemenz popisał się celnym strzałem głową po znakomitym dośrodkowaniu Bartosza Nowaka. Po bramce sędzia Kos zakończył pierwszą połowę, do przerwy GKS prowadził z Widzewem 1:0.

Widzew nie był w stanie odrobić strat. Kontrowersja w ostatnich sekundach meczu

Widzew zabrał się za odrabianie strat od samego początku drugiej połowy. W 47. minucie tuż obok słupka uderzył Juljan Shehu. Widzewiacy mieli w kolejnych minutach problem z narzuceniem swojego stylu gry, a coraz lepiej wyglądali gospodarze. W 66. minucie Bartłomiej Drągowski kapitalnie interweniował po po płaskim strzale Marcina Wasielewskiego. W dalszej części drugiej połowy obrońcy Gieksy skutecznie powstrzymywali gwiazdy Widzewa, w tym Osmana Bukariego. Rafał Strączek praktycznie nie był zmuszany do interwencji.

Kibice na stadionie w Katowicach doświadczyli gigantycznych emocji w ostatnich sekundach meczu, sędzia początkowo wskazał na jedenasty metr po rzekomym faulu Sebastiana Milewskiego na Osmanie Bukarim. Arbiter dostał jednak sygnał od będącego w wozie VAR Szymona Marciniaka, że prawdopodobnie nie doszło do przewinienia. Sędzia Kos po weryfikacji zmienił swoją decyzję, a Widzewiacy stracili ostatnią szansę na wyrównanie. GKS Katowice wygrywa z Widzewem Łódź 1:0.

Porażka sprawiła, że Widzew pozostanie w strefie spadkowej Ekstraklasy. Co więcej podopieczni trenera Jovicevica spadli z 16. na 17. miejsce, zostali wyprzedzeni przez Legię Warszawa. GKS poczynił znaczący krok w stronę utrzymania, piłkarze z Katowic mają już 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, zajmują 10. lokatę w tabeli. W kolejnym spotkaniu Widzewiacy zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock. GKS podejmie na własnym obiekcie kolejnego renomowanego rywala, z dużymi problemami - Legię Warszawa.