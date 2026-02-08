Szybko poszło. Gwiazda Rakowa wypada z gry

W niedzielę 8 lutego Raków Częstochowa rozegrał swój mecz 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ich rywalem był Radomiak Radom. W doliczonym czasie gry gospodarze mieli piłkę meczową, ale napastnik Medaliów spudłował. "W doliczonym czasie gry nad poprzeczką strzelił Diaby-Fadiga, to była ostatnia groźna sytuacja Rakowa. Finalnie obejrzeliśmy bezbrakowe spotkanie, Raków zremisował z Radomiakiem 0:0" - relacjonował na łamach Sport.pl Szymon Mańkowski.

Dawidowicz nie zagrał z Radomiakiem. Media: Wypadł na kilka tygodni

W tym spotkaniu nie zagrał Paweł Dawidowicz - nowy nabytek Rakowa Częstochowa. Przypomnijmy, że w czerwcu rozstał się z Hellasem Werona i podpisał umowę z saudyjskim Al-Hazem, z którego uciekł po tygodniu. Ostatecznie 23 stycznia Raków oficjalnie poinformował, że Dawidowicz podpisał umowę z klubem spod Jasnej Góry. Zaskakująco krótką umowę, bo tylko do końca czerwca bieżącego roku, ale jest w nim zapisana opcja przedłużenia.

Dawidowicz nawet rozegrał już mecz dla Medalików - z Wisłą Płock. - Musiałem trochę poukładać swoje sprawy w domu. Zajęło mi to więcej czasu, niż myślałem. Gdy już było wszystko okej, to kluby skompletowały kadry. Są czasami rzeczy ważniejsze od piłki - mówił po meczu w rozmowie z TVP Sport.

Na spotkanie z Radomiakiem Radom Pawła Dawidowicza nie było nawet na ławce rezerwowych. Co się stało? Kamil Głębocki z "Kanału Sportowego" poinformował, iż "Paweł Dawidowicz wypada z gry na co najmniej 3 tygodnie" - czytamy.

Nie wiadomo, co jest tego przyczyną. Sam zawodnik czy klub nie wydali żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Po 20. kolejkach Raków znajduje się na 6. miejscu w ligowej tabeli, piłkarze z Częstochowy mają już 5 punktów straty do przewodzącej stawce Jagiellonii. W dodatku podopieczni trenera Siemieńca zagrali o jeden mecz mniej. Radomiak jest 8. ze stratą 3 punktów do Medalików, piłkarze z Radomia mają jednak na koncie 19 rozegranych meczów.