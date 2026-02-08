Było już po meczu. Gwiazdor Lecha stanął przed kamerą i wypalił ws. sędziego

"Kolejorz" nie miał przesadnie udanej rundy jesiennej w Ekstraklasie, ale wciąż liczy się w walce o mistrzostwo. O tym, że nie można go skreślać, udowodnił choćby w 20. kolejce Ekstraklasy. Piłkarze Nielsa Frederiksena pokonali na wyjeździe Górnik Zabrze, a więc jedną z najlepszych drużyn tego sezonu. Duża w tym zasługa Mikaela Ishaka, który trafił do siatki w 10. minucie meczu. Była to jedyna bramka przez pełne dziewięćdziesiąt minut, bo spotkanie zakończyło się triumfem Lecha 1:0.

Ishak zabrał głos po spotkaniu Lecha. Nie spodobało mu się jedno

Jaki wpływ zwycięstwo Lecha miało na ligową tabelę? Klub z Poznania awansował na 7. miejsce w tabeli i ma na koncie 29 oczek. Górnik natomiast posiada ich 4 więcej i zajmuje 3. lokatę. Różnice w czołówce nie są zatem duże i "Kolejorz" jak najbardziej może myśleć o tym, żeby na koniec sezonu obronić tytuł. Będzie do tego potrzebował świetnej postawy Ishaka, który jednak nie zagra w następnym spotkaniu Lecha.

Dlaczego? Szwed przekroczył limit kartek. Zwrócił na to uwagę w pomeczowej rozmowie z Canal+. - Niestety przez moją wspaniałą żółtą kartkę od sędziego, nie zagram w kolejnym spotkaniu - rzucił.

Po chwili dziennikarz Canal+ stwierdził, że w takim razie nie powinien pytać o pracę arbitrów. Ishak nie miał żadnych wątpliwości. - Dostanę największą karę finansową w historii Ekstraklasy, jeśli zapytasz o sędziego - podsumował jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie.

Lech Poznań kolejny mecz rozegra 15 lutego. Jego rywalem będzie Piast Gliwice.