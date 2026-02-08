Burza po tym, co zrobił znany komentator. Poszło o Nawrockiego

- To jednak śliski temat, temat kibiców, na którym kilka miesięcy temu na Jasnej Górze, poślizgnęła się najjaśniejsza postać Rzeczpospolitej. My nie rzucimy hasła "czołem kibice", zobaczymy z jakim spotkamy się odzewem. Ale za nim do spraw kibicowskich, zobaczymy co piłkarskiego wydarzyło się w tej kolejce - mówił Tomasz Lipiński, wieloletni komentator Canal+, przed sobotnim meczem Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Motor Lublin.

Ta polityczna uwaga odnosi się do spotkania Karola Nawrockiego z przedstawicielami grup kibicowskich. Prezydent, który przed laty był w grupie prowadzącej doping na meczach Lechii Gdańsk, spotkał się z fanami różnych polskich klubów na Jasnej Górze. Media doniosły potem, że wśród kibiców był nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia Tomasz P. ps. "Dragon".

Pomimo tego, że Nawrocki faktycznie spotkał się ze skazanym, kibice skrytykowali komentatora za tak otwarte łączenie sportu z polityką. "Śliski temat kibiców? Tych samych kibiców, którzy zapewniają temu panu chleb? No ciekawy jest ten tok rozumowania" - pisał jeden z fanów. Większość komentarzy pod wypowiedzią jest równie krytyczna.

"Podobno piłka powinna być wolna od polityki. Co to ma być?", "Też to zauważyłem. Niesamowity niesmak", "Po politykę to inny kanał się odwiedza. Nie idźcie w tę stronę, bo spadniecie z rowerka" - to kilka innych wpisów pod filmem z wystąpieniem Lipińskiego.

Jak poinformowała Wirtualna Polska, prezydent Nawrocki wziął udział w Pielgrzymce Kibiców, gdzie po części dostępnej dla wszystkich miało miejsce spotkanie „w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców. "Szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. »Jagiellonia« - mówi Nawrocki. I zaczyna witać się z kolejnym kibicem. Tyle widać i słychać na filmiku, który można obejrzeć między innymi na profilach posłów PiS Michała Wosia i Sebastiana Kalety oraz wielu stronach związanych z kibicami i ruchem kibicowskim" - podała WP.

"Nie możemy podać pełnych danych człowieka, z którym witał się prezydent, mimo że jest osobą doskonale znaną w środowiskach kibiców. Bo Tomasz P. ps. »Dragon« to człowiek wiele razy skazywany za ciężkie przestępstwa. A dziś czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku" - czytamy. WP wskazała, że Tomasz P. skazany został za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia.

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany o sprawę podkreślił, że „prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył w XVIII Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, by wspólnie z kibicami z całej Polski modlić się przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej". „Pan Prezydent wziął udział we Mszy Świętej, a następnie wygłosił przemówienie do zgromadzonych Pielgrzymów. Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem Prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań Pana Prezydenta z uczestnikami Pielgrzymki" - wskazał Leśkiewicz.