Tak kibice potraktowali Grosickiego. Nie mógł tego przemilczeć

Po przejęcie funkcji prezesa i właściciela Pogoni przez Alex Haditaghiego w klubie z Pomorza miała się rozpocząć nowa era, Portowcy w bieżących rozgrywkach mieli walczyć o europejskie puchary. Ich sytuacja jest jednak diametralnie inna, Pogoń walczy o utrzymanie i nic nie wskazuje póki co na to, że sytuacja klubu miałaby się zmienić. W 20. kolejce Duma Pomorza zremisowała 1:1 z ostatnią w tabeli Bruk-Bet Termalicą.

Grosickiego pożegnały gwizdy

Jednym z zawodników, którym w meczu z Termalicą dostało się najbardziej był Kamil Grosicki. Legenda klubu opuściła murawę w 84. minucie kiedy została zmieniona przez Musę Juwarę. Reprezentanta Polski, który ostatnio przedłużył umowę z klubem został pożegnany gwizdami.

- Po ostatnich miesiącach i tym co się działo, spodziewałem się że tak może być. Nie spodziewałem się jednak, że nastąpi to tak szybko - tak gwizdy fanów w wywiadzie pomeczowym skomentował Kamil Grosicki.

"Kibice mają prawo wylewać frustrację"

Kamil Grosicki nie jest zaskoczony postawą fanów. Jak sam podkreśla zespół po spotkaniu z Termalicą odbył poważną rozmowę w szatni, dodał, że jest mocno rozczarowany własną formą.

- Mieliśmy poważną rozmowę w szatni po meczu. Musimy mocno otworzyć oczy, że walczymy o utrzymanie. Nie uciekam od odpowiedzialności, bo wiem, że nie dojeżdżam z formą, jeśli chodzi o wykończenie. Gwizdy? Kibice mają prawo wylewać frustrację, nie byłem zaskoczony - stwierdził po spotkaniu z Termalicą Grosicki.

Portowcy wciąż czekają na wiosenne przełamanie, kolejne ligowe spotkanie zagrają w niedzielę, 15 lutego na własnym stadionie z Arką Gdynia. Pogoń sąsiaduje z Arkowcami w tabeli. Duma Pomorza znajduje się na 14. miejscu, a jej najbliższy przeciwnik na 15. pozycji.