Tak kibice potraktowali Grosickiego. Nie mógł tego przemilczeć

Kibice Pogoni spodziewali się zupełnie innego sezonu w wykonaniu swoich piłkarzy. Przed startem rozgrywek wymieniano Portowców jako jednego z kandydatów do gry w pucharach, rzeczywistość okazała się jednak brutalna, Duma Pomorza walczy o utrzymanie. Fani są rozczarowani m.in. postawą Kamila Grosickiego, którego w meczu z Termalicą żegnali gwizdami. Legenda klubu odniosła się do reakcji kibiców.
Po przejęcie funkcji prezesa i właściciela Pogoni przez Alex Haditaghiego w klubie z Pomorza miała się rozpocząć nowa era, Portowcy w bieżących rozgrywkach mieli walczyć o europejskie puchary. Ich sytuacja jest jednak diametralnie inna, Pogoń walczy o utrzymanie i nic nie wskazuje póki co na to, że sytuacja klubu miałaby się zmienić. W 20. kolejce Duma Pomorza zremisowała 1:1 z ostatnią w tabeli Bruk-Bet Termalicą. 

Grosickiego pożegnały gwizdy 

Jednym z zawodników, którym w meczu z Termalicą dostało się najbardziej był Kamil Grosicki. Legenda klubu opuściła murawę w 84. minucie kiedy została zmieniona przez Musę Juwarę. Reprezentanta Polski, który ostatnio przedłużył umowę z klubem został pożegnany gwizdami. 

- Po ostatnich miesiącach i tym co się działo, spodziewałem się że tak może być. Nie spodziewałem się jednak, że nastąpi to tak szybko - tak gwizdy fanów w wywiadzie pomeczowym skomentował Kamil Grosicki. 

"Kibice mają prawo wylewać frustrację"

Kamil Grosicki nie jest zaskoczony postawą fanów. Jak sam podkreśla zespół po spotkaniu z Termalicą odbył poważną rozmowę w szatni, dodał, że jest mocno rozczarowany własną formą. 

- Mieliśmy poważną rozmowę w szatni po meczu. Musimy mocno otworzyć oczy, że walczymy o utrzymanie. Nie uciekam od odpowiedzialności, bo wiem, że nie dojeżdżam z formą, jeśli chodzi o wykończenie. Gwizdy? Kibice mają prawo wylewać frustrację, nie byłem zaskoczony - stwierdził po spotkaniu z Termalicą Grosicki. 

Portowcy wciąż czekają na wiosenne przełamanie, kolejne ligowe spotkanie zagrają w niedzielę, 15 lutego na własnym stadionie z Arką Gdynia. Pogoń sąsiaduje z Arkowcami w tabeli. Duma Pomorza znajduje się na 14. miejscu, a jej najbliższy przeciwnik na 15. pozycji. 

