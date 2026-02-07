Tak traktowali Polaka przed transferem. "Organizm odmawiał posłuszeństwa"

Robert Dobrzycki nie szczędzi pieniędzy na transfery. Widzew Łódź bije transferowe rekordy ligi, ściągając piłkarzy, którzy z miejsca powinni stać się gwiazdami Ekstraklasy. Tylko w tym okienku ściągnęli m.in. Lukasa Leragera, który jesienią rozegrał 5 spotkań w fazie ligowej Ligi Mistrzów, czy też rezerwowego bramkarza reprezentacji Polski - Bartłomieja Drągowskiego.

Prawdziwymi hitami są jednak Osman Bukari oraz Przemysław Wiśniewski. Ten pierwszy jest najdrożej kupionym piłkarzem, a drugi - najdroższym Polakiem w historii ligi. A to może nie być wszystko, bo Widzew sonduje też ściągnięcie Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok.

Przemysław Wiśniewski o transferze do Widzewa

Transfer Wiśniewskiego jest niezwykle ciekawy, gdyż jest to piłkarz nie tylko powoływany do kadry. Ściągnięty ze Spezii za przeszło 3 miliony euro obrońca to podstawowy zawodnik w drużynie Jana Urbana. Zadebiutował z Holandią we wrześniu i opuścił tylko jedno spotkanie - rewanż z Holendrami. Powodem było zawieszenie za żółte kartki. 27-latek wrócił do Ekstraklasy po 3,5 roku. Latem 2022 roku przeszedł z Górnika Zabrze do Venezii.

- To nie jest tak, że wracam z podkulonym ogonem. We Włoszech grałem regularnie - opowiada Wiśniewski w programie "Przegląd Ligowy" na kanale YouTube Przeglądu Sportowego. - Powrót do Polski to nie jest zjazd w dół. Potrzebowałem nowej energii, nowego wyzwania. Poprzedni rok w Spezii był świetny, ale od początku obecnego sezonu nie czułem tej energii. Chciałem nowego impulsu - odsłania kulisy 27-latek.

Przemysław Wiśniewski wspomina Spezię: "Morale w dół"

Obrońca jasno wskazał, że niedawna zmiana trenera była najważniejszym czynnikiem, przez który zdecydował się na transfer - Trener Di Angelo to jedyna osoba, która mogłaby mnie zatrzymać w Spezii. Po zmianie trenera moje morale poszły w dół. Ostatnie trzy miesiące były bardzo trudne. Byliśmy na treningach zajeżdżani. Mój organizm czasami odmawiał posłuszeństwa pod względem fizycznym. Praktycznie nie mieliśmy dni wolnych - powiedział.

Reprezentant jasno stwierdza, że jego nowi koledzy umieją grać w piłkę - Gdy podpisałem kontrakt z Widzewem, poczułem ulgę. Jakość jest duża, naprawdę. Kiedy rozpocząłem treningi, mocno się zszokowałem. Wiedziałem oczywiście jacy piłkarze tu grają, gdzie i na jakim poziomie grali wcześniej. Mimo wszystko byłem zaskoczony, że tu są tak dobrzy gracze. Teraz trzeba tylko zgrać tę indywidualną jakość w drużynę - podsumował Wiśniewski.

Widzew Łódź nie może zaliczyć początku rundy wiosennej do udanych. W pierwszym tegorocznym meczu Łodzianie przegrali przed własną publicznością 1:3 z Jagiellonią, przez co wylądowali w strefie spadkowej. Okazję na rehabilitację podopieczni Igora Jovicevicia będą mieli w niedzielę 8 lutego. O 17:30 zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.