Papszun dopiero zaczął pracę w Legii, a już może być antyrekord

Ligowe granie w 2026 roku zaczęło się dla Legii tak samo kiepsko, jak skończyło w roku poprzednim. Zamiast nowej twarzy zobaczyliśmy zespół, który fanom Warszawian aż za bardzo przypominał wersję jesienną. Efektem była domowa porażka 1:2 z Koroną Kielce. Nie pierwszy raz w tym sezonie Legia słono zapłaciła za utratę gola w końcówce, gdyż Mariusz Stępiński swój dublet skompletował w 90. minucie, przesądzając o zwycięstwie Kielczan.

Legia musi w końcu wygrać. Grozi jej niechlubny rekord

Jasne stało się, że Marek Papszun nie jest czarodziejem i proces wyciągania Legii z głębokiego dołka trochę potrwa. Przy czym każdy w klubie ma świadomość, iż z czasem jest naprawdę krucho. W 19. kolejce otaczające "Wojskowych" w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Widzew Łódź, Piast Gliwice i Pogoń Szczecin też swoje mecze przegrały, ale nie zawsze będą to robić. Sama Legia musi zacząć znów zwyciężać. Także po to, by nie wyrównać koszmarnego klubowego antyrekordu.

Jak zauważył portal WP SportoweFakty, starcie z Koroną było dla Legii dziesiątym z rzędu ligowym meczem bez zwycięstwa. Dłuższą serię, będącą ów wspomnianym antyrekordem, warszawski klub zanotował tylko w 1966 roku, gdy bez triumfu pozostawali w jedenastu kolejnych ligowych spotkaniach. Z dotychczasowych dziesięciu Legia trzy rozegrała jeszcze pod wodzą Ediego Iordanescu, a sześć z Inakim Astizem w roli trenera.

Arka u siebie przegrała tylko raz

Jeśli Warszawianie nie wygrają z Arką, wyrównają niechlubny rekord i w jeszcze następnym starciu w Ekstraklasie, a będzie to trudny wyjazd na stadion GKS-u Katowice, zawalczą o uniknięcie ustanowienia nowego. Zresztą w Gdyni też łatwo nie będzie. Bilans Arki na własnym boisku w tym sezonie to sześć zwycięstw, dwa remisy oraz tylko jedna porażka. Aż 20 na 21 punktów zdobyli u siebie. Już teraz Legia śrubuje rekord dni bez ekstraklasowego zwycięstwa. Na ten moment to 132.

Oczywiście Marka Papszuna za to wszystko winić nie sposób. Mecz Arka Gdynia - Legia Warszawa rozpocznie się w sobotę 7 lutego o 14:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.