Godziny do meczu, a tu taki komunikat La Liga

Wokół stanu boiska na dość stadionie Rayo dyskusje toczyły się od bardzo dawna. To nie był zresztą jedyny problem. Archaiczny obiekt tego klubu przysparza mnóstwo problemów. Sytuacja jest tak zła, że aż sztab szkoleniowy oraz piłkarze Rayo wydali komunikat, w którym wzywali klub do podjęcia zdecydowanych działań. Zwracali uwagę m.in. na koszmarny stan boisk treningowych, przestarzałą infrastrukturę, złe warunki sanitarne dla kibiców, a nawet regularne braki w dostawie ciepłej wody.

Na Vallecas same problemy. Wymiana murawy okazała się koszmarem

W ostatnich dniach podjęto pewne działania i postanowiono wymienić murawę na płycie głównej Estadio de Vallecas. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Warunki pogodowe nie ułatwiały zadania, a nowa murawa miała być w pełni gotowa na sobotnie starcie domowe Rayo z Realem Oviedo. Niestety, całe przedsięwzięcie okazało się klapą i to tak wielką, że La Liga podjęła decyzję o przełożeniu tego spotkania. Dokładne powody podano w oficjalnym oświadczeniu.

La Liga nie miała wyjścia! Mecz przełożony

"Mając na celu dbanie o zdrowie fizyczne zawodników, La Liga podjęła decyzję o odwołaniu meczu 23. kolejki pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Oviedo, który miał zostać rozegrany w sobotę 7 lutego o 14:00. Decyzję podjęto po inspekcji, która wykazała, że na ten moment stan murawy nie daje niezbędnych gwarancji, iż można zacząć grę w bezpiecznych warunkach. W tym tygodniu Rayo Vallecano dokonało kompletnej wymiany murawy, by mecz mógł się odbyć w zaplanowanym terminie. Jednak trudne warunki pogodowe w trakcie prac sprawiły, że boisko nie ma szans osiągnąć wymaganej jakości" - czytamy.

"Zarówno klub, jak i liga, wyczerpały wszelkie możliwości dotyczące rozegrania meczu, walcząc o to do ostatniej chwili. Jednak stan murawy oraz niekorzystne prognozy pogody, zapowiadające deszcz, sprawiły, że zagwarantowanie zawodnikom bezpiecznych warunków, stało się niemożliwe, więc mecz został przełożony. Nowy termin zostanie ustalony po analizie wszystkich dostępnych opcji" - podsumowuje La Liga. Biorąc to wszystko pod uwagę, fani ligi hiszpańskiej będą musieli dziś na emocje poczekać do godziny 16:15. Wtedy właśnie FC Barcelona zmierzy się u siebie z Mallorką.

