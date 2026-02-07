Spełnił się czarny scenariusz dla Pietuszewskiego. Prezes Porto reaguje

Andre Villas-Boas był w ostatnim czasie przepytywany przez portugalskich dziennikarzy. Jednym z tematów konferencji była nieobecność Oskara Pietuszewskiego na liście zgłoszonych piłkarzy do rozgrywek europejskich. Polski zawodnik jest jedynym zimowym nabytkiem, który nie został zarejestrowany do gry w Lidze Europy. Ta decyzja wśród niektórych budzi duże wątpliwości.

Dyrektor FC Porto nabrał wody w usta. Krótki komentarz

Villas-Boas nie chciał jednak komentować szerzej całego zamieszania. Stosunkowo szybko uciął temat, przerzucając odpowiedzialność na Francesco Farioliego, szkoleniowca FC Porto. - To decyzja trenera. Ma swoje obowiązki i komunikuje je zawodnikom w sposób, który uważa za stosowny - podkreślił, cytowany przez serwis cnnportugal.iol.pt.

Dotychczas Pietuszewski rozegrał trzy spotkania w drużynie "Smoków". Zaimponował kibicom szczególnie w debiucie. W spotkaniu z Vitorią Guimaraes (1:0) wywalczył rzut karny.

W Portugalii zdążył już pokazać, że drzemią w nim spore możliwości. Ricardo Cerqueira, ekspert dziennika "A Bola", nie ubolewa jednak nad tym, iż młodego Polaka zabraknie w Lidze Europy.

- Będzie niewielka rotacja w rozgrywkach europejskich. Myślę, że był to naturalny wybór, bo Pietuszewski wydaje mi się być jeszcze dzieciakiem. Ma 17 lat, ma wielką jakość, gra świetnie i widać, że przybył do klubu z bardzo wyraźną chęcią wykazania się i wykorzystania danej mu szansy. I te szanse będzie dostawał w lidze portugalskiej, w Pucharze Portugalii. Decyzja o pominięciu Polaka jest taką, którą akceptujemy i rozumiemy. Wydaje się być to naturalne - skomentował dziennikarz.

Villas-Boas z pokorą podchodzi do Ligi Europy. "Nie wybacza błędów"

Przed FC Porto kluczowy moment sezonu. Klub z Estadio do Dragao wkracza w fazę pucharową Ligi Europy. Villas-Boas podkreślił, że zimowe okno transferowe zwiększyło możliwości kadrowe drużyny, ale jednocześnie zaznaczył, że europejskie rozgrywki nie wybaczają braku pokory.

- Teraz zaczyna się faza pucharowa i wyzwania są większe. Są bardzo silni przeciwnicy, którzy są kandydatami do wygrania Ligi Europy [...] Zachowamy nasz ton pokory i szacunku - powiedział Villas-Boas.