Papszun przyszedł, piłkarz Legii odejdzie? Chcą go dwa włoskie kluby

Legia Warszawa kiepsko zakończyła rok 2025. Po wstydliwej serii 11 meczów bez wygranej z rzędu zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy i odpadła z Ligi Konferencji Europy. Mimo to niektórzy jej piłkarze i tak wzbudzają spore zainteresowanie na rynku transferowym. Najlepszym przykładem jest Steve Kapuadi.

Media: Drugi włoski klub powalczy o piłkarza Legii Warszawa. Transfer już zimą

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, który obecnie przebywa w Maroku na Pucharze Narodów Afryki, od dłuższego czasu łączony jest z Torino. Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się już w październiku. Włosi informowali nawet, że klub jest gotowy wyłożyć w styczniu 4 mln euro. W kolejnych tygodniach plotki na ten temat nie milkły. W połowie grudnia potwierdził je Paweł Gołaszewski w programie Polsat Futbol Cast. Teraz ten sam dziennikarz przekazał nowe wieści w tej sprawie.

Jak poinformował na łamach tygodnika "Piłka Nożna", do gry o Kapuadiego dołączył kolejny klub z Serie A. Chodzi o Genoę. Ekipa prowadzona przez Daniele de Rossiego dysponuje jedną z najsłabszych linii defensywnych w całej lidze i z pewnością potrzebuje wzmocnień. Dotychczas tylko trzy drużyny straciły od niej więcej goli. W tabeli Genoa zajmuje 17. miejsce i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Papszun będzie miał ból głowy? Sypie się defensywa Legii

Dla Legii Warszawa strata Kapuadiego w takim momencie może być jednak dość sporym osłabieniem. W trwającym sezonie był on jej podstawowym zawodnikiem. Rozegrał 28 meczów i to zazwyczaj od początku do końca. Poza tym tej zimy z Legią może pożegnać się także inny stoper - Radovan Pankov, który sam ma naciskać na transfer. Gdyby tak się stało, Legia miałaby spory problem z obsadą środka obrony i musiałaby sprowadzić kogoś nowego.

W Legii Warszawa Kapuadi jest od 2023 r. W tym czasie wystąpił w 106 spotkaniach w jej barwach, w których strzelił 6 goli i zaliczył dwie asysty. Ze stołecznym klubem sięgnął również po Puchar i Superpuchar Polski.